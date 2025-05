Irre Brüder-Konstellation in der Relegation: Sirlord jubelt, Christian Conteh will heute nachziehen

In der Relegation hoffen dieses Jahr zwei Brüder auf den doppelten Klassenerhalt: Sirlord Conteh hat es bereits geschafft, Christian will nachziehen.

Von Tina Hofmann

Braunschweig/Elversberg - In dieser Familie heißt es gerade doppelt Hoffen und Bangen, die erste Erlösung gab es am Montagabend: Da schaffte Sirlord Conteh (28) den Klassenerhalt mit dem 1. FC Heidenheim in der Bundesliga. Lange musste gezittert werden, bis der Sieg nach zwei Spielen in der Relegation über die SV Elversberg feststand.



Alles in Kürze Sirlord Conteh schaffte mit Heidenheim den Bundesliga-Klassenerhalt.

Sein Bruder Christian spielt am Dienstag für Braunschweig in der Relegation.

Christian Conteh will den zweiten Abstieg in Serie verhindern.

Er spielte eine entscheidende Rolle im Hinspiel gegen Elversberg.

Ein Klassenerhalt wäre ein versöhnliches Ende einer verkorksten Saison für ihn. Mehr anzeigen

Christian Conteh will in der Relegation den zweiten Abstieg in Serie verhindern