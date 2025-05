Irre Relegation in Braunschweig! Saarbrücken stößt das Tor zur 2. Liga auf, doch dann schlägt die Eintracht zurück

Nach einem völlig irren Relegationsrückspiel bleibt Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga, der 1. FC Saarbrücke bleibt in der 3. Liga.

Von Tina Hofmann

Braunschweig - Was für eine völlig irre Relegation! Eintracht Braunschweig blickte im Rückspiel bereits in den Abgrund 3. Liga, zog am Ende aber gegen den 1. FC Saarbrücken den Hals aus der Schlinge und bleibt in der 2. Bundesliga. Dem Team von Interimstrainer Marc Pfitzner reichte nach einem 2:0-Hinspielsieg ein 2:2-Unentschieden nach Verlängerung im Rückspiel.

Alles in Kürze Saarbrücken holt 0:2 auf

Rückspiel der Relegation gegen Braunschweig

2:2 nach 90 Minuten

Verlängerung wegen Ausgleichs

Braunschweig nur noch zu zehnt Mehr anzeigen

Der Jubel der Saarbrücker nach dem 2:0. © Swen Pförtner/dpa Die Partie war dramatisch, denn lange Zeit brannte für Braunschweig eigentlich gar nichts an. Bis FCS-Coach Alois Schwartz in der 63. Minute "all in" ging, mit Kai Brünker, Patrick Schmidt und Tim Civeja die volle Offensiv-Power einwechselte. Kaum waren die drei auf dem Rasen, gab es einen Elfmeter für Saarbrücken, da Paul Jaeckel nach einem Freistoß mit der Hand am Ball war. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte das zunächst nicht gesehen, aber der VAR schaltete sich ein, nach Sichtung der Bilder zeigte Stieler auf den Punkt. Florian Krüger versenkte den Strafstoß und machte das 1:0 für die Gäste. Wenig später traf dann Brünker zum 2:0 und versetzte das Braunschweiger Publikum in Schockstarre. Mit dem Platzverweis des Saarbrückers Calogero Rizzuto in der 91. Minute der regulären Spielzeit wachten die Eintracht-Fans aber auf und pushten jetzt ihr Team für das Ziel Klassenerhalt, das durch das 0:2 akut in Gefahr geriet. Bis Fabio Di Michele Sanchez die Niedersachsen in der Verlängerung (107. Minute) wieder hoffen ließ.

Calogero Rizzuto sah in der 91. Minute der regulären Spielzeit Gelb-Rot, seitdem waren die Saarbrücker nur noch zu zehnt. © Swen Pförtner/dpa

Hier trifft Di Michele Sanchez zum 1:2 aus Braunschweiger Sicht. © Swen Pförtner/dpa

Florian Krüger und Kai Brünker drehen die Relegation, ehe Di Michele Sanchez das 1:2 macht