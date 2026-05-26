26.05.2026 23:14 Vorsprung verspielt! Essen verliert Relegation, Greuther Fürth feiert Klassenerhalt

Rot-Weiss Essen hat den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel verspielt und die Relegation verloren. Greuther Fürth feiert den Klassenerhalt.

Von Florian Mentele

Fürth - Großer Jubel auf der einen, tiefe Trauer auf der anderen Seite! Rot-Weiss Essen hat den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel am Dienstagabend aus der Hand gegeben, die Relegation verloren und den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Greuther Fürth feiert nach einem 2:0-Sieg im Rückspiel den Klassenerhalt.

Es war ein Krimi von Anfang bis Ende. Das Kleeblatt musste gleich zu Beginn bei einer Swajkowski-Chance (10.) und mehrfach in der Schlussphase zittern, doch letztlich wurde die individuelle Klasse zum Zünglein an der Waage. Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu und Klub-Urgestein sowie Kapitän Branimir Hrgota besorgten kurz vor und unmittelbar nach der Pause die nötigen zwei Treffer, womit die Elf von Heiko Vogel ihren Kopf wie schon am letzten Spieltag der regulären Saison gegen Düsseldorf gerade so aus der Schlinge zog. Essen war die Nervosität ob der großen Aufstiegschance anzumerken, zeitweise ließ sich die Mannschaft von Uwe Koschinat überrollen. Am Ende scheiterte RWE jedoch vor allem an der eigenen Chancenverwertung. Die Spielvereinigung wendete den Absturz in die Drittklassigkeit nach 29 Jahren doch noch ab - und muss sich jetzt für die Zukunft neu aufstellen. Nach TAG24-Informationen soll das mit Daniel Meyer gelingen, der vom Halleschen FC kommt und neuer Sportchef werden soll. Endstand: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen 2:0 (Hinspiel 0:1) Torschützen: 1:0 Noel Futkeu (29.), 2:0 Branimir Hrgota (47.) In unserem TAG24-Liveticker zum Rückspiel der Relegation versorgen wir Euch mit allen Infos, Toren und Entscheidungen!

Fürth jubelt, Essen am Boden: Das Kleeblatt bleibt in der 2. Liga, RWE verpasst den Aufstieg. © Daniel Karmann/dpa

23 Uhr: Heiko Vogel spricht über Klassenerhalt und die Zukunft von Greuther Fürth

Auch Kleeblatt-Coach Heiko Vogel äußerte sich nach der gewonnenen Relegation im Interview bei Sky: "Großes Kompliment an Rot-Weiss Essen, die haben uns in beiden Spielen wirklich alles abverlangt. Fast auf Augenhöhe, am Ende war es über beide Spiele aber schon verdient für uns." "Ich hätte auch dieses Jahr schon gern mehr Kontinuität gehabt, aber es gab viele Gründe dafür, warum es dieses Jahr so war. Wir brauchen Volltreffer auf dem Platz und Volltreffer bei den Spielern. Es wird eine sehr anspruchsvolle Transferperiode. Aber wir werden auch hier etwas mitnehmen und dann gestärkt daraus hervorgehen." "Ich kann den Frust der Fans ein Stück weit verstehen. Sie wenden unglaublich viel Zeit und Geld auf, damit wir hier jetzt als Sieger der Relegation stehen. Ich hoffe, dass nächste Saison die Plakate wegbleiben."

22.41 Uhr: Jakob Golz und Uwe Koschinat ordnen den verpassten Aufstieg ein

Nach dem Abpfiff stellten sich RWE-Keeper Jakob Golz und Trainer Uwe Koschinat am Sky-Mikrofon: Jakob Golz: "Es ist unglaublich schwer, weil es eine gute Saison war für uns. Auch heute, so viele Chancen wie wir hatten. Aber ich glaube, wir können trotzdem unglaublich stolz auf uns sein. Wir hatten alles in der eigenen Hand, wir hatten die Chancen, am Ende hat Greuther Fürth Druck gemacht und da muss man gratulieren." Uwe Koschinat: "Am Ende wussten wir, dass es sehr, sehr eng und sehr, sehr emotional wird. Ich glaube, dass wir einen fantastischen Einstieg ins Spiel hatten und in Führung gehen müssen. Auf der anderen Seite haben wir auch sehr viel zugelassen. Beide Torhüter hatten heute sicher ihren Anteil daran. (...) Das sind alles Entscheidungen in einem Moment. Ich glaube, Torben macht alles richtig mit seinem Flugkopfball, aber am Ende ist der Torwart eben da. Wir haben sehr geträumt von diesen beiden Spielen und wenn es am Ende nicht reicht, dann ist das natürlich schmerzlich."

22.31 Uhr: Kurz darauf beruhigen sich die Gemüter glücklicherweise, alle Beteiligten kommen glimpflich davon.

22.29 Uhr: Direkt nach Abpfiff kochen die Emotionen über, unschöne Szenen. Dickson Abiama brennen dabei offenbar alle Sicherungen durch, der Essener schlägt Paul Will ins Gesicht.

Greuther Fürth bleibt drin, Rot-Weiss Essen verliert die Relegation

Abpfiff: Es passiert nichts mehr, das Spiel ist aus! Greuther Fürth feiert den Klassenerhalt, Rot-Weiss Essen verpasst den Aufstieg.

90. Minute +5: Hrgota behauptet den Ball in der gegnerische Hälfte und zieht noch eine Ecke. RWE läuft die Zeit davon.

90. Minute +2: Paul Will hat es am Kopf erwischt, der Sechser muss länger behandelt werden. Es geht wohl weiter, Fürth ist aber kurz in Unterzahl.

90. Minute: Sieben Minuten gibt es obendrauf.

Kaito Mizuta vergibt Riesenchance!

89. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! Mizuta ist nach einer Kopfball-Vorlage durch, doch der Japaner setzt das Leder mit der Innenseite neben das Fürther Gehäuse. Den MUSS er machen, Essen verzweifelt hier in der Schlussphase, zum Teil an sich selbst.

87. Minute: Auch Vogel bringt noch einmal frischen Wind. Itter hat fertig, Bjarnason soll den Klassenerhalt eintüten.

86. Minute: Letzter Schachzug von Koschinat: Kostka geht raus, Obuz kommt rein.

83. Minute: Essen hat den Ernst der Lage jetzt definitiv erkannt und drückt erstmals länger auf einen eigenen Treffer. Ein Gewaltschuss von Janssen rauscht rechts vorbei.

81. Minute: Prüfrock wird zum Helden! Abiama köpft das Leder an den linken Pfosten, von dort springt es direkt zu Müsel, der eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben muss. Der Hinspiel-Matchwinner entscheidet sich für den Kopf und lässt Prüfrock so wenigstens eine Chance, der Kleeblatt-Keeper rappelt sich blitzschnell auf und reagiert überragend. Müsel kann es selbst nicht fassen.

80. Minute: Hofmann beißt sich von der rechten Seite gegen alle Widerstände in Richtung Fürther Tor, kann aber im letzten Moment doch noch gestoppt werden. Die anschließende Ecke verteidigt die Spielvereinigung ohne größere Probleme.

79. Minute: Futkeu holt clever einen Freistoß raus und heizt das Heimpublikum anschließend tatkräftig an.

78. Minute: Jetzt reagiert Vogel nochmal, Ltaief geht runter, Aaron Keller kommt.

73. Minute: Janssen köpft nach einem Eckball auch gleich auf Fürther Tor - knapp drüber.

72. Minute: Koschinat mit dem nächsten Wechsel: Marek Janssen kommt für Potocnik, Stürmer für Stürmer.

70. Minute: Hofmann fällt nach einem Zweikampf mit dem Knie aufs Gesicht von Hrgota, anschließend kommt es kurz zur Rudelbildung. Schiri Schröder klärt aber alles mit großer Ruhe und ohne Karte.

VAR kassiert Treffer für Rot-Weiss Essen ein

68. Minute: Tor für Rot-Weiss Essen, aber der Treffer zählt nicht! Hofmann flankt von der rechten Seite in die Mitte, wo Dehm allein gegen drei Essener verteidigt. Potocnik schiebt letztlich ein - stand aber vorher im Abseits, wie der VAR nachträglich aufklärt.

65. Minute: Banse sieht nach einem Ballgewinn, dass Golz weit vor seinem Kasten steht, und versucht es aus rund 55 Metern - klappt nicht. Anschließend geht nix mehr beim Verletzungs-Rückkehrer der Spielvereinigung, Doni Arifi kommt dafür rein.

63. Minute: Bei aller Überlegenheit in Grün-Weiß - ein einziger Treffer für RWE und es würde wieder in die Verlängerung gehen. Dann müssten sich die Hausherren auf jeden Fall vorwerfen lassen, den Sack nicht früher zugemacht zu haben.

61. Minute: Lucas Brumme und Ruben Reisig kommen für Essen, Swajkowski und Kraulich haben Feierabend.

60. Minute: Das geht hier alles viel zu schnell für die Mannschaft von Uwe Koschinat, der an der Seitenlinie komplett ausrastet. Ltaief ist schon wieder fast auf und davon, seine Hereingabe wird aber zur Ecke abgeblockt.

Noel Futkeu lässt die Vorentscheidung liegen!

56. Minute: Beinahe die Vorentscheidung! Wieder probiert es Hrgota mit dem Linken, Golz kann nur in die Mitte direkt auf den Fuß von Futkeu abwehren. Der Stürmer verzögert kurz, hat dann aber eigentlich freie Bahn und zieht drauf - doch Golz macht seinen Mini-Fehler wieder gut und hält RWE im Spiel.

55. Minute: Von der einen Gelegenheit lässt sich die Vogel-Elf gar nicht beeindrucken, sondern rennt vielmehr weiter munter an fürs dritte Tor. Kostka stoppt Klaus bei einem temporeichen Gegenzug unfair und sieht Gelb.

50. Minute: Da ist die Chance für Essen! Links im Strafraum kommt Kostka ganz frei zum Abschluss, der ist aber viel zu unplatziert und deshalb kein allzu großes Problem für Prüfrock. Da war deutlich mehr drin.

50. Minute: Die Hausherren machen umgehend weiter Druck, RWE muss jetzt höllisch aufpassen.

Fürth feiert das 2:0 von Branimir Hrgota - das Tor zum Klassenerhalt? © Daniel Karmann/dpa

Branimir Hrgota legt das zweite Tor für Greuther Fürth nach!

47. Minute: TOOOOR für das Kleeblatt, Hrgota erhöht auf 2:0! Der Schwede schnappt sich eine geklärte Flanke, zieht von der rechten Seite in den Essener Strafraum und schlenzt das Leder wunderschön halbhoch ins lange Eck.

46. Minute: Koschinat reagiert zur Pause: Ex-Fürther Dickson Abiama kommt bei Essen, Ramien Safi bleibt draußen.

Die zweite Halbzeit der Zweitliga-Relegation ist unterwegs!

46. Minute: Weiter geht's im Sportpark Ronhof! Feuert Fürth jetzt weiter aus allen Rohren oder schlägt RWE zurück?

Halbzeit: Die Gäste sind mit dem Hinspiel-Vorsprung im Rücken eigentlich ganz gut ins Rückspiel gestartet und haben Fürth die ersten Minuten beschäftigt. Allerdings ließ Swajkowski die große Chance zur Führung liegen - und das Duell so auch irgendwie kippen. Denn anschließend arbeitete sich das Kleeblatt immer besser rein, erspielte sich Chance um Chance und belohnte sich schließlich in Person von - wie sollte es anders sein - Ex-Essener Futkeu. Der Treffer sprengte die letzten Ketten der Hausherren, die noch im ersten Durchgang unbedingt das zweite Tor nachlegen wollten. Das hat RWE mit aller Mühe verhindert, Stand jetzt geht es in die Verlängerung.

Greuther Fürth führt zur Halbzeit knapp gegen Rot-Weiss Essen

Halbzeit: Dann erlöst ein Pfiff aus Schröders Pfeife die Essener, es geht mit dem 1:0 für Fürth und damit dem Unentschieden in der Gesamtabrechnung in die Pause.

45. Minute: Zwei Minuten werden in Hälfte eins nachgespielt.

44. Minute: Über Klaus und Ltaief geht es schnell, am Ende können die Gäste aber den Abschluss von Hrgota verhindern. Fürth drängt jetzt auf das 2:0, RWE will in die Kabine.

42. Minute: Swajkowski foult Hrgota und unterbindet damit einen Konter - Gelbe Karte für den Essener.

41. Minute: Potocnik geht im gegnerischen Sechzehner zu Boden und bleibt liegen, Schiri Schröder pfeift aber nicht. Die Zeitlupe zeigt, dass der RWE-Angreifer ganz unglücklich im Rasen hängengeblieben war. Es scheint aber weiterzugehen.

39. Minute: Weiter das Kleeblatt! Nach dem anschließenden Eckball kommt Banse aus der Distanz zum Schuss, erneut ist Golz aber stark zur Stelle.

38. Minute: Felix Klaus zieht im Strafraum aus der Drehung ab, aber Golz ist blitzschnell unten und pariert.

36. Minute: Der Ball liegt im Fürther Kasten, Mizuta trifft, aber kurz darauf geht die Fahne hoch. Der VAR bestätigt die vorherige Abseitsposition von Vorlagengeber Potocnik daraufhin.

32. Minute: Das Gegentor hat aus Essener Sicht offenbar gesessen, das Kleeblatt geht hier sofort aufs Zweite.

Noel Futkeu zeigt es an: Er und kein anderer bugsiert das Kleeblatt zurück ins Relegationsrennen. © Daniel Karmann/dpa

Noel Futkeu trifft zur Fürther Führung und gleicht die Relegation aus!

29. Minute: TOOOOOOOR für Fürth, ausgerechnet Noel Futkeu trifft zum 1:0! Hrgota tankt sich halbrechts in den Strafraum und gibt in die Mitte, wo Felix Klaus die Kugel irgendwie weiter zum ehemaligen Essener stochert, der die Übersicht behält und eiskalt einnetzt.

27. Minute: Das spielt RWE nicht gut aus! Im Konter heißt es auf einmal drei gegen drei, Müsel bedient Safi dann aber nicht im perfekten Moment und der Linksaußen entscheidet sich bei der Ballannahme für die falsche Seite.

24. Minute: Langsam aber sicher arbeitet sich das Kleeblatt rein, dominiert nun auch das Spielgerät vermehrt und baut etwas Druck auf. Die Essener Defensive lässt aber noch keine richtig gefährlichen Aktionen zu.

19. Minute: Dehm erneut an die Latte! Wie schon im Hinspiel trifft der Fürther Rechtsverteidiger das Gebälk, heute aber nicht mit einem Distanz-Hammer, sondern mit einer abgerutschten Flanke, die im hohen Bogen fliegt und die Querstange küsst. Golz war sich augenscheinlich aber sofort ganz sicher, dass der Ball nicht in seinem Kasten landet.

18. Minute: Elvedi verpasst den Moment zum Abschluss und gibt lieber raus zu Ltaief, dessen Mischung aus Flanke und Torschuss aber im Aus landet.

16. Minute: Die Gäste drehen hier jetzt schon bei jeder Gelegenheit an der Uhr. Verständlich und legitim, könnte ihnen am Ende aber natürlich auch auf die Füße fallen. Schiedsrichter Robert Schröder muss jedenfalls sofort ganz genau hinschauen.

13. Minute: Nächste gute Gelegenheit für RWE! Nach einer Ecke von rechts kommt Müsel aus der zweiten Reihe zum Volley-Abschluss, erneut muss Prüfrock eingreifen und das Leder samt Flugeinlage über die Latte lenken.