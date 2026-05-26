Wechselhammer um HFC-Sportchef! Daniel Meyer geht zu Relegations-Teilnehmer

Halle (Saale) - Wechselhammer mitten im Relegations-Drama! Wie TAG24 erfuhr, verlässt Sportchef Daniel Meyer (46) den Halleschen FC - mit Ziel SpVgg Greuther Fürth .

Daniel Meyer (46) wird den Halleschen FC Richtung Greuther Fürth verlassen. © Picture Point / Gabor Krieg

Zunächst hatten TAG24 mehrere Insider berichtet, dass sich die Wege von Meyer und dem HFC trennen werden. Im Laufe des Abends kristallisierte sich dann entsprechend auch heraus, warum.

Meyer erhielt ein augenscheinlich unschlagbares Angebot von Fürth, wo er Sportchef werden soll. Mit etwas Glück tauscht er die Regionalliga gegen die 2. Bundesliga - was für ein Karriereschritt.

Keiner der Klubs äußerte sich mit Blick auf die sportliche Wichtigkeit des Fürther Entscheidungsspiels gegen Essen zur Personalie Meyer, der HFC kündigte auf TAG24-Nachfrage ein Statement für Mittwoch an.

Bitter aus Halle-Sicht: Dem Vernehmen nach waren sich Verein und Sportchef über eine weitere Zusammenarbeit grundsätzlich einig, diese Botschaft machte auch in der Szene die Runde und erreichte TAG24 Mitte April.

Umso überraschender kommt der kurzfristige Abschied mitten in der Transferphase. Die letzten Monate nach der Mitgliederversammlung Ende März deuteten darauf hin, dass Meyer über sein Vertragsende des 30. Juni hinaus bleiben würde.

Bis zuletzt führte Halles Sportchef auch konkrete Verhandlungen mit Spielern. Auch der erste Neuzugang soll unmittelbar vor der Tür stehen. Doch jetzt zieht es Meyer selbst weiter.