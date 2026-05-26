Wechselhammer um HFC-Sportchef! Daniel Meyer geht zu Relegations-Teilnehmer

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Wechselhammer mitten im Relegations-Drama! Wie TAG24 erfuhr, verlässt Sportchef Daniel Meyer (46) den Halleschen FC mit Ziel SpVgg Greuther Fürth.

Von Lukas Schulze

Halle (Saale) - Wechselhammer mitten im Relegations-Drama! Wie TAG24 erfuhr, verlässt Sportchef Daniel Meyer (46) den Halleschen FC - mit Ziel SpVgg Greuther Fürth.

Daniel Meyer (46) wird den Halleschen FC Richtung Greuther Fürth verlassen.
Daniel Meyer (46) wird den Halleschen FC Richtung Greuther Fürth verlassen.  © Picture Point / Gabor Krieg

Zunächst hatten TAG24 mehrere Insider berichtet, dass sich die Wege von Meyer und dem HFC trennen werden. Im Laufe des Abends kristallisierte sich dann entsprechend auch heraus, warum.

Meyer erhielt ein augenscheinlich unschlagbares Angebot von Fürth, wo er Sportchef werden soll. Mit etwas Glück tauscht er die Regionalliga gegen die 2. Bundesliga - was für ein Karriereschritt.

Keiner der Klubs äußerte sich mit Blick auf die sportliche Wichtigkeit des Fürther Entscheidungsspiels gegen Essen zur Personalie Meyer, der HFC kündigte auf TAG24-Nachfrage ein Statement für Mittwoch an.

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Bitter aus Halle-Sicht: Dem Vernehmen nach waren sich Verein und Sportchef über eine weitere Zusammenarbeit grundsätzlich einig, diese Botschaft machte auch in der Szene die Runde und erreichte TAG24 Mitte April.

Umso überraschender kommt der kurzfristige Abschied mitten in der Transferphase. Die letzten Monate nach der Mitgliederversammlung Ende März deuteten darauf hin, dass Meyer über sein Vertragsende des 30. Juni hinaus bleiben würde.

Bis zuletzt führte Halles Sportchef auch konkrete Verhandlungen mit Spielern. Auch der erste Neuzugang soll unmittelbar vor der Tür stehen. Doch jetzt zieht es Meyer selbst weiter.

Daniel Meyer startete beim HFC den Neuaufbau - drei Landespokalsiege, aber zwei verpasste Aufstiege

Der Sportchef übernahm den HFC, als der Klub in die Regionalliga taumelte. Der Wiederaufstieg gelang unter seiner Ägide nicht.
Der Sportchef übernahm den HFC, als der Klub in die Regionalliga taumelte. Der Wiederaufstieg gelang unter seiner Ägide nicht.  © Picture Point / Gabor Krieg

Meyer verlässt den HFC nach gut zwei Jahren mit drei Siegen des Landespokals Sachsen-Anhalt, einem 2. und zuletzt einem 4. Platz in der Regionalliga Nordost.

Allerdings: Das große Ziel des Wiederaufstiegs wurde zweimal verfehlt. Im Winter entschieden sich die Hallenser aus Kosten- und Wahrscheinlichkeitsgründen dafür, keine Lizenz für die 3. Liga zu beantragen.

Das soll sich in der neuen Saison, wenn der direkte Aufstiegsplatz winkt, ändern. Halles neuer Präsident René Walther (50) bekannte vor einer Woche im MDR: "Nächstes Jahr ist das Ziel Aufstieg und dann legen wir jetzt alle los."

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Dann ohne Meyer.

Erstmeldung: 17.55 Uhr, aktualisiert: 21.55 Uhr:

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

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