Interviews in der Pause und Handys in der Kabine: Das ist neu in der 2. Bundesliga

Deutschland - Die 52. Spielzeit der 2. Bundesliga beginnt mit dem Duell großer Namen. Schalke 04 empfängt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) Hertha BSC zum Eröffnungsspiel. Das erste Topspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) bestreiten DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf.

Das ist schwer zu prognostizieren. In der Abschlusstabelle des Vorjahres lagen zwischen Platz eins und neun lediglich zehn Punkte Unterschied. Durch den Aufstieg der beiden Schwergewichte dürfte das Gefälle in der Liga noch flacher geworden sein. Die Favoritenrolle liegt traditionell bei den Bundesliga-Absteigern - VfL Bochum und Holstein Kiel . Im Tabellenkeller rettete sich Eintracht Braunschweig zuletzt mehrfach haarscharf, für Preußen Münster sowie die Aufsteiger Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld lautet die erste Priorität ebenfalls Klassenerhalt.

Interviews für die TV-Sender - unter anderem mit Dynamo-Trainer Thomas Stamm (42, l.) - soll es künftig auch nach der Ankunft im Stadion und in der Halbzeitpause geben. © imago/Jan Hübner

Und sonst?

Die DFL setzt eine Ankündigung bei der TV-Produktion um und lässt unter anderem Kurz-Interviews bei der Busankunft sowie in der Halbzeit-Pause zu oder gewährt den übertragenden TV-Teams mehr Zugänge in die Kabinen der Teams. Zudem soll ein Vertreter einer Mannschaft mit einem Handy aus der Ich-Perspektive Bilder aufnehmen, um nach den Spielen die Emotionen in den Fankurven oder in der Kabine festzuhalten.

Wer steht im Mittelpunkt?

Die Trainer. Gleich acht Klubs gehen mit einem neuen Coach in die Saison. Miron Muslic (42) setzt sich auf den Schleudersitz in Gelsenkirchen, Christian Titz (54) soll Hannover zu einem ernstzunehmenden Aufstiegsanwärter formen. Bei der SV Elversberg und dem SC Paderborn stehen in Vincent Wagner (39) und Ralf Kettemann (38) zwei eher unbekannte Gesichter im Blickpunkt. Der dienstälteste Zweitliga-Trainer ist Christian Eichner (42) vom Karlsruher SC.