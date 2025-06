Cheftrainer bei anderem Klub gefunden: Zweitligist wildert eine Liga tiefer

Alles in Kürze

Heiner Backhaus verlässt Alemannia Aachen und trainiert ab sofort Eintracht Braunschweig. © Robert Michael/dpa

Das gab der Zweitliga-Klub am Dienstagabend bekannt.

"Wir freuen uns sehr, Heiner Backhaus als unseren neuen Cheftrainer präsentieren zu können. Er steht für eine klare fußballerische Ausrichtung, mit einer positiven und selbstbewussten Einstellung sowie hoher Intensität und viel Leidenschaft", teilte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (37) mit.

Zudem habe Backhaus die Verantwortlichen des BTSV mit seiner Persönlichkeit überzeugt und passe hervorragend zu Braunschweig.

Bei Aachen hatte Backhaus seit 2023 an der Seitenlinie gestanden, die Alemannia direkt in seinem ersten Jahr aus der Regionalliga in die 3. Liga geführt und dort dann den Klassenerhalt geschafft.

Jetzt strebt der Aufstiegscoach allerdings den nächsten Karriereschritt an und ergreift die Gelegenheit, ein Team in der 2. Bundesliga zu trainieren.