Spielplan der 2. Bundesliga vorgestellt: Mit diesem Kracherspiel startet die Saison

Auch, dass Hannover 96 sein Auftaktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bestreitet, Dynamo Dresden am 4. Spieltag Schalke 04 empfängt und Hertha BSC am 17. Spieltag bei Arminia Bielefeld gastiert, verkündete die DFL bereits vorab.

Holstein Kiel und der VfL Bochum treffen sich im Oktober in der 2. Bundesliga wieder. © Frank Molter/dpa

Die beiden Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel und VfL Bochum bestreiten ihren Auftakt beide in der Fremde: Kiel gastiert beim SC Paderborn, Bochum bei Darmstadt 98. Drittliga-Meister Arminia Bielefeld eröffnet die Saison zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden ist zu Gast bei Greuther Fürth.

Zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger kommt es dann schon am 3. Spieltag in Bielefeld, die beiden Absteiger begegnen sich am 10. Spieltag in Kiel.

Vom 22. Dezember bis zum 15. Januar pausiert die Liga, das Saisonfinale wird dann wie immer parallel ausgetragen: Am 17. Mai 2026 fallen die letzten Entscheidungen. Die Auswärtsfahrer unter den Fans dürfen sich freuen, denn über den gesamten Saisonverlauf ist keine Englische Woche angesetzt.

