Dickes Ding! Zweitliga-Klub trennt sich vor Relegation von Cheftrainer

Braunschweig - Trainer-Knall in Niedersachsen ! Eintracht Braunschweig hat sich wenige Tage vor den beiden Relegationsspielen um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga von Chefcoach Daniel Scherning (41) getrennt.

Daniel Scherning (41) ist nicht länger Cheftrainer von Eintracht Braunschweig. © Swen Pförtner/dpa

Wie der akut abstiegsbedrohte Zweitliga-Klub am heutigen Montag offiziell bekannt gab, habe man den 41-Jährigen "mit sofortiger Wirkung freigestellt".

Scherning, der im November 2023 das Traineramt beim BTSV übernommen hatte, ist allerdings nicht der Einzige, der vorzeitig seine Koffer packen muss: Auch die Zusammenarbeit mit Co-Trainer Andreas Zimmermann (55) sowie Torwarttrainer Milenko Gilic (53) sei infolge des anhaltenden Negativtrends beendet worden.

"Das Trio hat sich heute Morgen persönlich von der Mannschaft verabschiedet", teilte der Verein zudem mit - und gab auch eine vorläufige Nachfolge-Lösung bekannt.

Demnach werde Marc Pfitzner (40), Braunschweigs bisheriger Co-Trainer, in den beiden bevorstehenden Relegationsspielen als Chefcoach an der Seitenlinie stehen. "Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Marcel Goslar, Athletiktrainer Janning Michels und Rehatrainer Alexander Bülow", hieß es in der Mitteilung weiter.

"Darüber hinaus verstärken Ken Reichel sowie Jasmin Fejzic das Trainerteam für die Relegationsspiele. Fejzic übernimmt die Aufgaben von Gilic und wird die Torhüter auf beide Partien vorbereiten."