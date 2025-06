Er hat eben noch Aufstieg gefeiert: Elversberg präsentiert Steffen-Nachfolger

Elversberg - Nach dem haarscharf verpassten Bundesliga-Aufstieg in der Relegation gegen Heidenheim musste die SV Elversberg mit dem Abgang von Erfolgscoach Horst Steffen (56) zu Werder Bremen gleich den nächsten Rückschlag hinnehmen. Jetzt hat das Überraschungsteam der vergangenen Zweitliga-Saison aber einen neuen Trainer präsentiert.

Nils-Ole Book (39, r.) hat einen Nachfolger für Horst Steffen gefunden: Vincent Wagner (39). © SV Elversberg

Vincent Wagner (39) übernimmt die Sportvereinigung, wie der Klub am Freitagnachmittag mitteilte. Die Saarländer statten den Übungsleiter mit einem Vertrag bis 2028 aus.

Zuletzt war der gebürtige Nordhäuser drei Jahre für die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim tätig, die er kürzlich zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und zum damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga führte.

Sein Trainer-Handwerk lernte der Thüringer in den Jugendabteilungen des VfL Bochum, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen.

Man habe sich bei der SVE "intensiv" mit Wagner, seiner "fußballerischen Ausrichtung" und seiner "Persönlichkeit" beschäftigt, erklärte Sportvorstand Nils-Ole Book (39).

"Mit allem, was er mitbringt, passt er sehr gut zu uns – er vereint fachliche Kompetenz mit kreativen Ansätzen und einem mutigen Spielstil, den wir gerne in Elversberg sehen", so der 39-Jährige weiter.