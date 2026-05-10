Erster Absteiger der 2. Liga steht fest: Preußen Münster muss runter

Münster - Der erste Absteiger der 2. Bundesliga steht fest: Preußen Münster muss nach zwei Jahren im Unterhaus wieder runter in die 3. Liga .

Die Körpersprache von Münster-Trainer Alois Schwartz sprach schon während der Partie Bände. Sein Team ist seit Sonntag rechnerisch abgestiegen. © Bernd Thissen/dpa

Das 1:1 im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 war am vorletzten Spieltag zu wenig, um den Rückstand aufs rettende Ufer zu verringern. Doch weil die Konkurrenz gewann, hätte selbst ein Dreier den Abstieg nicht mehr verhindern können.

Münster liegt einen Spieltag vor Schluss sechs Zähler hinter Relegationsplatz 16, den derzeit Arminia Bielefeld belegt.

Dabei ging der Sonntagnachmittag im Preußen-Stadion gut los, Shin Yamada hatte nach acht Zeigerumdrehungen die Gastgeber in Führung gebracht, Darmstadts Isac Lidberg (15.) glich rasch aus.

Nach knapp einer halben Stunde folgte der nächste Rückschlag, als Kapitän Jorrit Hendrix mit Rot vom Platz flog (28.). Das Spiel blieb offen, auch weil Lidberg mit einem Elfmeter an Preußen-Keeper Johannes Schenk scheiterte (37.).

In Unterzahl tat sich Preußen im zweiten Durchgang schwer, noch einmal zurückzuschlagen. Es blieb beim 1:1 - der Abstieg war besiegelt.