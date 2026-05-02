Weil Konkurrent eine Packung kriegt, kehrt dieser Verein in die 2. Liga zurück

Osnabrück - Lila-Weiß im Freudentaumel! Der VfL Osnabrück kehrt in die 2. Bundesliga zurück. Der Aufstieg der Niedersachsen steht vorzeitig fest, weil die Drittliga-Konkurrenz am 36. Spieltag patzte.

Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SC Verl hatten die Osnabrücker Grund zu feiern. Nun kann sogar die Aufstiegssause starten, obwohl der VfL noch gar nicht gespielt hat. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Der Grundstein hatten die Osnabrücker bereits in der Vorwoche gelegt.

In einem bis zum Ende offenen Spitzenspiel gegen den SC Verl siegte der VfL durch ein Last-Minute-Tor von Bernd Riesselmann mit 2:1 und hielt dadurch die Kontrahenten auf Abstand. Am Samstag ließ nun die Konkurrenz Federn.

Während sich Alemannia Aachen und Hansa Rostock 1:1 trennten, geriet Rot-Weiß Essen sogar mit 1:6 beim VfB Stuttgart II unter die Räder. Der MSV Duisburg und Energie Cottbus treffen am Sonntag noch im direkten Duell aufeinander.

Selbst im Falle eines Cottbuser Auswärtssieg ist der direkte Aufstiegsplatz den Osnabrückern nicht mehr zu nehmen, ganz gleich wie die Lila-Weißen am Sonntag in Wiesbaden spielen.

Osnabrücks Aufstieg gleicht einem kleinen Wunder, wenn man bedenkt, wo der Klub noch vor 1,5 Jahren stand - auf Tabellenplatz 20 der 3. Liga.