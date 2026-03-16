Zweitligist zieht nach 0:6-Debakel die Reißleine: Münster schmeißt Ende raus!

Münster - Die 0:6-Klatsche bei Dynamo Dresden brachte das Fass zum Überlaufen! Preußen Münster hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Alexander Ende (46) getrennt. Auch dessen Co-Trainer Zlatko Muhovic (35) muss gehen.

Alexander Ende (46) muss nach einem Dreivierteljahr im Amt beim SC Preußen Münster gehen. © Picture Point / Petzsche

Das teilte der Verein am Montag offiziell mit. "Der SC Preußen Münster hat am Montagvormittag Trainer Alexander Ende und Co-Trainer Zlatko Muhovic freigestellt. Vorausgegangen war die deutliche 0:6-Niederlage am Sonntagnachmittag bei Dynamo Dresden, die für den SCP einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt bedeutete", hieß es im Statement des Klubs.

Ende hatte im vergangenen Sommer übernommen, wechselte vom SC Verl in die Universitätsstadt.

In den neun Spielen der Rückrunde hatte das Team unter seiner Leitung lediglich einen einzigen Sieg geholt, am 1. März mit dem 2:1 bei Eintracht Braunschweig.

Da es im Abstiegskampf der 2. Bundesliga immer enger zugeht und der Auftritt am Sonntag in Dresden extrem desaströs war, sah sich der Verein zum Handeln gezwungen.

Vor allem auch, weil die kommenden drei Spiele gegen den 1. FC Magdeburg, bei Holstein Kiel und gegen die SpVgg Greuther Fürth Duelle mit unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf darstellen.

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