Ex-BFC-Coach hat Grund zur Freude: Steiler Aufstieg mit fadem Beigeschmack?

Berlin - Als er im Sommer 2022 Trainer beim BFC Dynamo wurde, konnte noch niemand ahnen, wie schnell Heiner Backhaus die Karriereleiter hinaufklettern sollte. Am heutigen Mittwoch feiert der aktuelle Coach von Eintracht Braunschweig seinen 44. Geburtstag.

Heiner Backhaus feiert am 4. Februar seinen 44. Geburtstag. © Robert Michael/dpa

Der eigene Geburtstag ist in der Regel ein Grund zur Freude. Dass sich der 44-Jährige viel darauf konzentrieren kann, darf zumindest angezweifelt werden.

Sein Fokus dürfte auf der Matchvorbereitung für Sonntag liegen. Dann tritt er mit seinem Team in der 2. Bundesliga bei Arminia Bielefeld an - knallharter Abstiegskampf auf der Alm.

Backhaus selbst ist ein absolut charismatischer Typ, der gern vorangeht und sich selbst in die Pflicht nimmt.

Trotz dieser positiven Ausstrahlung eckte er auf seinem Weg in die zweithöchste Spielklasse nicht nur einmal an. Seine Anstellung und sein Abgang beim BFC sowie sein Wechsel von Alemannia Aachen zu Braunschweig verliefen allesamt nicht geräuschlos.

Irgendwie sorgten seine jüngsten Karriereschritte jeweils für Trubel - ein Aufstieg mit fadem Beigeschmack.