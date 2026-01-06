Grenzen überschritten: Zweitliga-Boss enthüllt Spuckattacke gegen eigene Bank

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern erlebt eine durchwachsene Saison - sehr zum Unmut der Fans. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg gingen die Anhänger der Roten Teufel einen Schritt zu weit, wie Geschäftsführer Thomas Hengen (51) jetzt enthüllte - er berichtete sogar von Spuckattacken!

Thomas Hengen (51) hat aktuell ein großes Problem mit Teilen des Kaiserslauterer Anhangs. © Uwe Anspach/dpa

Im letzten Spiel vor Weihnachten erreichte die kleine Jahresendkrise der Lauterer (nur zwei Siege aus den letzten acht Spielen) ihren vorläufigen Höhepunkt, als es nach 49 Minuten bereits 3:0 für die Gäste stand. Doch was dann passierte, überschritt Grenzen.

Das Team wurde "beleidigt, mit Hassparolen angefeindet, und es wurde auch in Richtung unserer Bank gespuckt", erzählte Hengen bei der Rheinpfalz.

Doch das Verhalten war anscheinend kein trauriger Einzelfall: Generell seien zuletzt "auf der Nordtribüne Dinge vorgefallen, die ich in der Vergangenheit nicht so extrem empfunden habe", berichtete der 51-Jährige.

"Wir verstehen, wenn sie auch mal unzufrieden sind, sie dürfen kritisch sein, denn das sind wir auch, doch wichtig ist es, sachlich zu bleiben", betonte der Funktionär und wurde ganz deutlich: "Da wurden, wie gesagt speziell gegen Magdeburg, Grenzen überschritten."