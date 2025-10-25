Mattuschka-Schock und Po-Blitzer! Kaum zu glauben, was Sky-Zuschauer live im TV sehen

Berlin - Am heutigen Samstagabend empfängt Hertha BSC die Fortuna aus Düsseldorf zum Zweitliga -Topspiel des 10. Spieltags. Das Sportliche rund um das Unterhaus-Duell im Berliner Olympiastadion geriet vor Anpfiff aber erstmal zur Nebensache.

Hat sich wohl einen Sehnenriss zugezogen: Torsten Mattuschka (45), Ex-Fußballprofi und Sky-Experte. © Marcus Brandt/dpa

Grund hierfür war die Sky-Vorberichterstattung aus dem Berliner Olympiastadion, zu der sich manch Kinnlade bis zu Spielbeginn noch immer nicht geschlossen haben dürfte.

Inmitten der Live-Übertragung gestand zunächst Moderator Yannick Erkenbrecher (42), dass sich sein Berichterstatter-Kollege Torsten Mattuschka (45) jüngst beim "Hobbykicken die Sehne gerissen" habe.

Bereits im Vorfeld habe ihn der Ex-Profi und Sky-Moderator demnach darum gebeten, ihm mehr Zeit einzuräumen. Dies sei offenbar notwendig, um das Kommentatoren-Pult noch vor Anpfiff des Spiels zu erreichen.

Auf dessen Wunsch verabschiedete er Mattuschka, der seit 2019 als Experte für den kostenpflichtigen TV-Sender im Einsatz ist, schon gegen 20.10 Uhr.