Mattuschka-Schock und Po-Blitzer! Kaum zu glauben, was Sky-Zuschauer live im TV sehen
Berlin - Am heutigen Samstagabend empfängt Hertha BSC die Fortuna aus Düsseldorf zum Zweitliga-Topspiel des 10. Spieltags. Das Sportliche rund um das Unterhaus-Duell im Berliner Olympiastadion geriet vor Anpfiff aber erstmal zur Nebensache.
Grund hierfür war die Sky-Vorberichterstattung aus dem Berliner Olympiastadion, zu der sich manch Kinnlade bis zu Spielbeginn noch immer nicht geschlossen haben dürfte.
Inmitten der Live-Übertragung gestand zunächst Moderator Yannick Erkenbrecher (42), dass sich sein Berichterstatter-Kollege Torsten Mattuschka (45) jüngst beim "Hobbykicken die Sehne gerissen" habe.
Bereits im Vorfeld habe ihn der Ex-Profi und Sky-Moderator demnach darum gebeten, ihm mehr Zeit einzuräumen. Dies sei offenbar notwendig, um das Kommentatoren-Pult noch vor Anpfiff des Spiels zu erreichen.
Auf dessen Wunsch verabschiedete er Mattuschka, der seit 2019 als Experte für den kostenpflichtigen TV-Sender im Einsatz ist, schon gegen 20.10 Uhr.
Voller Sky-Fokus auf Hintern von Fortuna-Profi
Tief blicken hingegen ließ das Kamerateam zuvor in den Katakomben - wenn auch mit Sicherheit nur unbeabsichtigt. Denn beim Abfilmen der F95-Kabine bekamen die Zuschauer vor den TV-Geräten plötzlich mehr zu sehen, als ihnen vielleicht sogar lieb war.
Während der Übertragung tauchte nämlich ein nackter Kicker auf, samt Hintern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte sich dabei um F95-Keeper Florian Kastenmeier (28), dessen Körper in der Sequenz zunächst noch von Teamkollege und Ex-Freiburg-Akteur Kenneth Schmidt (23) verdeckt wird, ehe sich der Fokus dann aber auf den 28 Jahre alten Schlussmann richtet.
Ganz zu sehen ist der Profi dennoch nicht - und einen Kameraschwenk später die Situation auch schon wieder "fernsehtauglich".
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa