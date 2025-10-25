Slapstick-Eigentor auf der Alm! SV Elversberg stolpert bei Arminia Bielefeld

Bielefeld - Ein böser Patzer mit Folgen: Durch ein kurioses Eigentor hat die SV Elversberg den Sprung auf Platz eins der Zweitliga -Tabelle verpasst.

Elversberg-Profi Florian Le Joncour (30, l.) geriet gegen Bielefeld zum Unglücksraben. © David Inderlied/dpa

Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld setzte es für die Mannen von Chefcoach Vincent Wagner (39) am heutigen Samstagnachmittag eine 0:2-Niederlage. Die Saarländer gerieten dabei bereits früh auf die Verliererstraße.

Nach etwas über einer Viertelstunde brachte Arminia-Angreifer Joel Grodowski (27) nämlich die Hausherren mit seinem Treffer (17. Spielminute) in Führung, ehe SVE-Akteur Florian Le Joncour (28.) den Ball nur kurze Zeit später slapstickartig ins eigene Netz beförderte.

Der Verteidiger wollte eine Flanke von Benjamin Boakye (20) mit dem linken Fuß klären, verschätzte sich allerdings.

Der Ball rutschte dem Franzosen in der Folge über den Spann, sodass dieser zum gefährlichen Schuss avancierte - und schließlich zur Freude der heimischen Anhänger im eigenen Kasten landete.