Slapstick-Eigentor auf der Alm! SV Elversberg stolpert bei Arminia Bielefeld
Bielefeld - Ein böser Patzer mit Folgen: Durch ein kurioses Eigentor hat die SV Elversberg den Sprung auf Platz eins der Zweitliga-Tabelle verpasst.
Im Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld setzte es für die Mannen von Chefcoach Vincent Wagner (39) am heutigen Samstagnachmittag eine 0:2-Niederlage. Die Saarländer gerieten dabei bereits früh auf die Verliererstraße.
Nach etwas über einer Viertelstunde brachte Arminia-Angreifer Joel Grodowski (27) nämlich die Hausherren mit seinem Treffer (17. Spielminute) in Führung, ehe SVE-Akteur Florian Le Joncour (28.) den Ball nur kurze Zeit später slapstickartig ins eigene Netz beförderte.
Der Verteidiger wollte eine Flanke von Benjamin Boakye (20) mit dem linken Fuß klären, verschätzte sich allerdings.
Der Ball rutschte dem Franzosen in der Folge über den Spann, sodass dieser zum gefährlichen Schuss avancierte - und schließlich zur Freude der heimischen Anhänger im eigenen Kasten landete.
Niederlage in Bielefeld! SV Elversberg verpasst Sprung auf Platz eins
Nach der Pause fanden die Gäste offensiv keine Mittel, um die Partie auf der Alm noch einmal spannend zu machen.
Und so blieb es am Ende beim Heimerfolg der Ostwestfalen, die sich mit weiteren Zählern im gesicherten Mittelfeld der Tabelle festbeißen.
Die Elversberger hingegen verloren erstmals seit dem 10. August (0:2-Auswärtspleite gegen den VfL Bochum) wieder ein Spiel im Fußball-Unterhaus und stehen nun auf Rang drei - hinter dem SC Paderborn und Spitzenreiter FC Schalke 04, der bereits am gestrigen Freitagabend zu Hause gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0) gewonnen hatte.
Statistik zum Zweitliga-Duell zwischen Arminia Bielefeld und SV Elversberg
Arminia Bielefeld - SV Elversberg 2:0 (2:0)
Arminia Bielefeld: Kersken - Felix (83. Sicker), Großer, L. Schneider - Boakye (83. Schreck), Corboz, Handwerker, Momuluh (66. Young), Wörl - Grodowski (66. Hagmann), Sarenren-Bazee (86. Kania)
SV Elversberg: Kristof - Keidel, Rohr, Le Joncour, La. Günther (59. Mickelson) - Conde (59. Malanga), Poreba, Petkow (72. Stange), Schmahl, Zimmerschied (72. Ceka) - Ebnoutalib (79. Schnellbacher)
Schiedsrichter: Felix Prigan (Esslingen)
Zuschauer: 24.856
Tore: 1:0 Grodowski (17.), 2:0 Le Joncour (28./Eigentor)
Gelbe Karten: Boakye (3), Felix (1) / Schmahl (2), Rohr (5)
Titelfoto: IMAGO / Noah Wedel