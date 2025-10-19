Krawalle beim Spiel KSC gegen Kaiserslautern: "Rote Teufel" kritisieren Stadionsprecher

Karlsruhe - Nach den Fan-Ausschreitungen beim Südwest-Derby zwischen den Zweitligisten Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern ist noch unklar, wie viele Personen verletzt worden sind.

Nicht nur auf den Rängen ging es heiß her ... © Uli Deck/dpa

Nachdem Karlsruher Fans am Samstag nach der 2:3-Heimniederlage ihres Clubs am Zaun des Gästeblocks die Auseinandersetzung mit FCK-Anhängern gesucht hatten, war es zu Schlägereien gekommen.

Polizei und Ordnungsdienst konnten die Situation zwischen den rivalisierenden Lagern beruhigen.

Dabei seien jedoch mehrere Ordnungskräfte von Fans beider Clubs verletzt worden, teilte die Karlsruher Polizei nach dem Spiel mit.

In der Folge der Krawalle seien mehrere Personen vorläufig festgenommen worden. Gegen sie werde wegen verschiedener Delikte ermittelt, erklärte ein Pressesprecher der Polizei am Sonntag.