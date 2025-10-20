In letzter Minute! Fristlos entlassener Zweitliga-Kapitän lässt Deal platzen

Münster - Der Rechtsstreit zwischen Preußen Münster und dessen Ex-Kapitän Marc Lorenz (37) geht in die nächste Runde! Der im August wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern fristlos entlassene Lorenz hat einen Vergleich quasi in letzter Minute platzen lassen.

Marc Lorenz (37) war bis zum Sommer Preußen Münsters Kapitän, dann wurde er fristlos gekündigt. © Bernd Thissen/dpa

Eigentlich hätte der Vertragszoff zwischen dem Mittelfeldspieler und seinem langjährigen Arbeitgeber am vergangenen Freitag ein Ende finden können: Das Gericht hatte in einem Gütetermin Anfang Oktober einen Einigungsvorschlag ausgearbeitet, die Frist für den Widerspruch lief am 17. Oktober um 23.59 Uhr ab.

Jetzt kommt allerdings heraus: Lorenz legte wenige Stunden vor Fristablauf doch Widerspruch ein - damit ist eine außergerichtliche Einigung gescheitert. Das berichteten die Westfälischen Nachrichten.

Was war passiert? Am 19. August schockte Preußen Münster Fans wie neutrale Zuschauer gleichermaßen, als Lorenz kurz nach Saisonbeginn fristlos gekündigt und darüber hinaus rechtliche Schritte gegen den Kapitän eingeleitet wurden. Es habe konkrete Hinweise auf die Unregelmäßigkeiten bei Spendengeldern gegeben, teilte der Klub damals mit.

Der 37-Jährige, der in seiner Karriere von 2009 bis 2011 und seit 2022 für Münster spielte, räumte seither beglichene Versäumnisse bei den Zahlungen ein, zeigte sich aber entsetzt von der Art und Weise, durch die er von seiner Entlassung erfahren habe, nämlich über die Vereinsmitteilung.