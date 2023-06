Nach dem Aus bei Hansa: Das ist der neue Trainer von Eintracht Braunschweig

Jens Härtel (54) ist neuer Trainer von Eintracht Braunschweig. © Daniel Karmann/dpa

Wie der Fußball-Klub aus der 2. Bundesliga am Sonntag bekannt gab, unterschrieb der Coach einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2025. Am Montag um 13 Uhr wird der neue Mann an der Seitenlinie auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Erst am Freitag hatte der Verein mitgeteilt, dass sich trotz Klassenerhalts die Wege mit dem vorherigen Trainer Michael Schiele (45) trennen.

"Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt. Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und werden damit direkt loslegen", sagte Peter Vollmann (65), Geschäftsführer Sport, auf der Homepage des Vereins.

Der Funktionär trainierte von 2012 bis 2014 selbst Hansa Rostock.