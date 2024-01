"Unterste Schublade", "Rufmord": Lautern-Coach will Internet-Trolle verklagen!

Und so machten am Sonntag Gerüchte um eine Blitz-Entlassung des 45-Jährigen die Runde, die den Griechen zum Schäumen brachten!

Im ersten Spiel unter Grammozis zogen die Männer vom Betzenberg zwar ins Pokal-Viertelfinale ein, danach folgten jedoch drei Liga-Pleiten in Serie, der Abstieg rückt mit Platz 15 und nur noch einem Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz in bedrohliche Nähe.

Dimitrios Grammozis nutzte die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Schalke 04, um seiner Wut freien Lauf zu lassen. © Thomas Frey/dpa

Er sei keiner, der sich verstecke, wenn man verloren habe, betonte Grammozis. Sich auch öffentlicher Kritik zu stellen, sei Teil des Jobs.

"Aber die letzten Tage wurden Sachen berichtet, die absurd waren meiner Meinung nach. Lügen, die einfach so in die Welt gesetzt wurden - und das geht nicht!", wütete der frühere Trainer von Schalke 04.

"Das kann ich mir nicht gefallen lassen und deshalb ist das unterste Schublade, sich hinter der Anonymität des Netzes zu verstecken und Sachen einfach so zu erfinden aus eigener Fantasie", holte er aus - und drohte mit rechtlichen Konsequenzen!

Grammozis erklärte: "Ich habe überlegt, juristische Schritte einzuleiten. Ich habe das auch schon weitergegeben, weil das einfach nicht geht."



Schon am Montag hatte sich Geschäftsführer Thomas Hengen (49) zu einem öffentlichen Statement gezwungen gesehen, in dem er von außen hereingetragenen Störgeräuschen sprach, die "neue Dimensionen erreicht und die Grenze deutlich überschritten" hätten.

Die bewusst gestreuten Gerüchte hätten kein anderes Ziel, als dem Verein zu schaden und ihn zu spalten.

Er appellierte auch an den Zusammenhalt des Vereins - und daran, nicht jede Meldung zu glauben, die auf Social Media geteilt wird.

So weit, so gut - die aufgeladene Stimmung am Betzenberg dürften aber nur gute Ergebnisse in der Liga wieder beruhigen können.