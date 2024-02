Nach nur acht Spielen gefeuert! ER wird Grammozis Nachfolger beim FCK

Nach nur 73 Tagen ist Schluss! Dimitrios Grammozis (45) ist nicht länger Trainer des 1. FC Kaiserslautern. © Soeren Stache/dpa

Wie der Verein am heutigen Mittwochmorgen mitteilte, habe man sowohl Grammozis als auch seinen Co-Trainer Sven Piepenbrock (41) am Dienstagabend freigestellt. Man reagiere damit auf "die jüngsten sportlichen Ereignisse in der Liga, die nicht die erhoffte positive Wendung genommen haben".

"Der FCK bedankt sich bei Dimitrios Grammozis und Sven Piepenbrock für die geleistete Arbeit und das Engagement und wünscht beiden auf ihrem weiteren Weg alles Gute", hieß es abschließend.

Einen neuen Coach hat der Zweitligist offenbar schon parat: Der Klub verriet, dass Grammozis' Nachfolger bereits am heutigen Mittwochnachmittag die erste Trainingseinheit auf dem Betzenberg leiten werde.



Den Namen des neuen Trainers gab der Verein selbst zwar noch nicht bekannt, laut Kicker handelt es sich aber um einen alten Bekannten: Friedhelm Funkel (70) soll die Kaiserslauterer wieder in die Erfolgsspur zurückführen!

Der einstige Mittelfeldspieler schnürte in den 80er-Jahren drei Jahre lang die Fußballschuhe für die Roten Teufel, nun übernimmt er den FCK erstmals als Trainer.

Zuletzt war der 70-Jährige 2021 beim 1. FC Köln tätig gewesen.