22.05.2026 21:09 Relegation live: Lattentreffer und viel Zunder bei Essen gegen Fürth

Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth im TAG24-Liveticker: Das Hinspiel an der Hafenstraße läuft!

Von Florian Mentele

Essen - Wer kickt nächste Saison in der 2. Bundesliga und wer muss mit der Drittklassigkeit vorliebnehmen? Im Relegationshinspiel am heutigen Freitagabend will Rot-Weiss Essen den Grundstein für den Aufstieg ins Unterhaus legen, während die SpVgg Greuther Fürth um den Klassenverbleib kämpft.

Aktueller Spielstand: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth 0:0 In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr zum Relegationshinspiel am Ball. Wir versorgen Euch mit allen Infos, Toren und Geschichten.

38. Minute: Das wäre ein Traumtor gewesen! Futkeu versucht es nach einem Einwurf von der rechten Seite mit einem Fallrückzieher, das Leder geht ziemlich knapp am linken Pfosten vorbei. Insgesamt hat Fürth weiter leichtes Übergewicht und die meiste Ballkontrolle.

32. Minute: Rausgeholte Einwürfe werden an der Hafenstraße schon gefeiert wie der Aufstieg, die Sehnsucht in Essen ist nach 19 Jahren ohne Zweitligafußball spürbar groß. Auf dem Platz bleibt es aber dabei, dass eher gekämpft wird. Im letzten Drittel fehlt es beiden Teams häufig an Ideen.

28. Minute: Hüning springt nach einem Mizuta-Freistoß aus dem Halbfeld ganz knapp unter der Kugel durch. Wenn er da rankommt, muss das die Essener Führung sein, denn der Innenverteidiger ist komplett blank. Glück für die Spielvereinigung.

26. Minute: Es bleibt giftig hier an der Hafenstraße: Jannik Dehm unterbindet einen Essener Konter über Müsel unfair und sieht die nächste Gelbe Karte.

24. Minute: Dehm zieht auf der rechten Seite an, geht mit viel Tempo an allen vorbei und flankt dann in die Mitte, wo die RWE-Hintermannschaft aber noch vor dem einschussbereiten Futkeu klären kann.

19. Minute: Hüning revanchiert sich mit einem überharten Rempler an Futkeu und kommt ebenfalls davon. Viel Fußball gespielt wird gerade noch nicht, die Nervosität ist beiden Teams klar anzumerken. Aber es ist dafür schon ordentlich Feuer drin.

18. Minute: Hrgota fährt im Zweikampf den Arm aus und hat anschließend nicht so viel Glück wie Kollege Futkeu - er kassiert die Verwarnung in gelber Farbe.

Jannik Dehm trifft die Latte!

16. Minute: Latte! Dehm fasst sich aus großer Distanz ein Herz und nagelt das Spielgerät in Richtung Essener Kasten, wo es sich auf den Querbalken senkt und Donnern durchs Stadion an der Hafenstraße schickt. Da wäre Golz machtlos gewesen.

13. Minute: Futkeu rammt Hüning weg, obwohl der Ball schon lange aus der Situation ist. Schlager lässt die Karte stecken - großes Glück für den Zweitliga-Torschützenkönig. Der hat nämlich schon vier Gelbe und wäre bei einer weiteren im Rückspiel gesperrt.

8. Minute: Elvedi spielt einen Rückpass mit etwas wenig Druck und zwingt Kleeblatt-Torwart Prüfrock damit zu einem Befreiungsschlag in höchster Not.

5. Minute: Klaus probiert es direkt, RWE-Keeper Golz wählt die sichere Variante und faustet das Leder aus der Gefahrenzone.

Rios Alonso (r.) sieht die erste Verwarnung des Spiels. © IMAGO / Steinsiek.ch

4. Minute: Rios Alonso foult Ltaief vor dem Essener Sechzehner und sieht direkt die Gelbe Karte von Schlager.

2. Minute: Felix Klaus kommt das erste Mal auf der rechten Seite durch, Essen kann seine Hereingabe aber klären.

Die Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth beginnt!

1. Minute: Los geht's! Das Relegationshinspiel läuft.

Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich rollt an der Hafenstraße der Ball.

20.12 Uhr: Vermiest Noel Futkeu heute seiner Heimatstadt die Party?

Mit 19 Treffern krönte sich Noel Futkeu trotz einer mehr als schwierigen Saison von Greuther Fürth zum Torschützenkönig der 2. Liga. Heute will er das Kleeblatt zum Abschied drinhalten - ausgerechnet gegen seine Heimatstadt Essen. Der Knipser begann seine Laufbahn in der Jugend vom ETB Schwarz-Weiß Essen und wechselte 2019 in die U17 von RWE. Schon ein Jahr später debütierte er für die erste Mannschaft der Rot-Weissen in der Regionalliga West, ehe er über Umwege und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt 2024 bei der SpVgg landete. Mit seinen Leistungen in Fürth weckt der Stürmer längst Begehrlichkeiten, inzwischen hat die SGE eine Rückkaufklausel aktiviert.

Auf ihren Ex-Spieler Noel Futkeu müssen die Essener heute ganz besonders aufpassen. © Daniel Löb/dpa

19.42 Uhr: Beide Trainer experimentieren nicht

Kommen wir zu den Aufstellungen beider Klubs und machen wir es kurz: Sowohl Uwe Koschinat als auch Heiko Vogel entscheiden sich für exakt die Startformationen aus den Auftritten am letzten Spieltag gegen Ulm bzw. Düsseldorf. Bei Fürth fällt im Kader allerdings kurzfristig Abwehrmann Reno Münz aus, für ihn ist Mehmet Avlayici mit dabei.

19.21 Uhr: Schiedsrichter ein gutes Omen für Rot-Weiss Essen?

Als Schiedsrichter ist heute Daniel Schlager (36, Gernsbach) im Einsatz. Die Essener kamen bislang erst einmal mit dem 36-Jährigen in Kontakt, feierten unter dessen Leitung aber gleich einen großen Erfolg. Schlager pfiff nämlich den 2:1-Erfolg nach Verlängerung von RWE gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale 2021. Das Kleeblatt kennt den Unparteiischen auch bestens, ganze zehn Spiele leitete er bereits mit Fürth-Beteiligung. Bei drei Siegen und zwei Unentschieden setzte es aber auch fünf Pleiten. Unterstützt wird Schlager von seinen Assistenten Tobias Fritsch (35) und Felix Bickel (30), Nicolas Winter (34) ist als Vierter Offizieller am Start. Arno Blos (47) fungiert als VAR - einen Luxus, den RWE in der 3. Liga während der Saison nicht genossen hat.

Daniel Schlager (36) pfeift heute das Hinspiel der Relegation. © Soeren Stache/dpa

19.05 Uhr: Das letzte Duell ist schon lange her

Achtmal standen sich beide Vereine bislang gegenüber, die Bilanz ist dabei relativ ausgeglichen. Fürth feierte zwei Siege, RWE gewann dreimal, zudem gab es drei Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen ist jedoch schon satte 19 Jahre her. Damals siegte Essen am 32. Spieltag der Zweitligasaison 2006/07 mit 2:0 im Frankenland. Auch das Hinspiel ging mit 1:0 an RWE. Alle Duelle fanden in der 2. Bundesliga statt, das erste 1981, als das Kleeblatt noch lediglich Spielvereinigung Fürth hieß.

18.52 Uhr: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth läuft heute im Free-TV!

Wer das Hinspiel der Relegation live im TV verfolgen möchte, braucht heute kein teures Bezahlabo. Sat.1 zeigt die Partie ab 19.50 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Matthias Opdenhövel (55) ist als Moderator im Einsatz, Ex-Profi Lars Stindl (37) stellt seine Expertise zur Verfügung. Jonas Friedrich kommentiert das Duell. Der Sender überträgt die Relegation außerdem im Livestream auf ran.de und Joyn. Sky-Kunden können natürlich auch auf ihr Abo zurückgreifen, dort kommentiert Christian Straßburger (37). Daneben bleibt Ihr in unserem Liveticker natürlich ebenfalls bestens informiert.

Moderator Matthias Opdenhövel (55, r.) führt heute durch die Relegations-Sendung. © Jörg Halisch/dpa

18.34 Uhr: Der verrückte Weg in die Relegation

Am letzten regulären Saisonspieltag ging es für beide Klubs mit schlechterer Ausgangslage als die Konkurrenz um die Wurst - und beide Vereine katapultierten sich schließlich in einem irren Herzschlagfinale in die Relegation. RWE gastierte beim schon da sicheren Absteiger SSV Ulm und hätte mit einem Sieg von Rang vier sogar noch bis auf Platz zwei springen können. Weil Energie Cottbus seine Aufgabe beim SSV Jahn Regensburg (1:0) aber erfüllte, war der direkte Aufstieg schnell vom Tisch. Der MSV Duisburg kam gegen Viktoria Köln jedoch nicht über ein 1:1 hinaus, weshalb die Relegationstür mit einem Sieg aufschwang. Die Mannschaft von Uwe Koschinat ging früh in Führung, ließ sich das Spiel aber zwischenzeitlich komplett aus der Hand nehmen. Den 3:2-Siegtreffer erzielte Abwehrmann Ben Hüning schließlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit und sorgte so für pure Ekstase. Die Spielvereinigung traf am letzten Spieltag im direkten Duell um den drittletzten Platz auf Fortuna Düsseldorf und benötigte aufgrund des Torverhältnisses einen Erfolg mit drei Treffern Abstand. Felix Klaus, ein Eigentor von Elias Egouli und Goalgetter Noel Futkeu ließen den Sportpark dann zum Tollhaus werden.

18.15 Uhr: Diese Zahlen sprechen ganz klar für Rot-Weiss Essen

17-mal duellierten sich Zweit- und Drittligist in der 2008/09 eingeführten Relegation nun schon - und die Statistik spricht ganz klar für den unterklassigen Teilnehmer. Aktuell steht es im Vergleich nämlich 12:5 für die 3. Liga. Gute Nachrichten für RWE also. Den Franken dürfte wiederum Mut machen, dass es ausgerechnet vergangenes Jahr einen Klassenerhalt für den Zweitligisten zu feiern gab. Eintracht Braunschweig zitterte sich nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem 2:2-Unentschieden nach Verlängerung und blieb somit zweitklassig. Die Niedersachsen durchbrachen außerdem eine Serie von vier Relegations-Aufstiegen des Drittligisten in Folge. Neben dem BTSV durften sich nur noch Dynamo Dresden (2013 gegen Osnabrück), 1860 München (2015 gegen Kiel), Erzgebirge Aue (2018 gegen den KSC) und Nürnberg (2020 gegen Ingolstadt) als Zweitligist über den Klassenerhalt freuen.

Können sich die Essener heute über den ersten Schritt in Richtung Aufstieg freuen ... © Lucca Fundel/dpa

... oder vermiest Fürth den Hausherren die erhoffte Party? © Daniel Löb/dpa

18 Uhr: Geht Rot-Weiss Essen hoch oder bleibt Greuther Fürth drin?