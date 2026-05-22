22.05.2026 22:40 Relegation live: Rot-Weiss Essen träumt dank Hammer-Freistoß von der 2. Liga!

Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth im TAG24-Liveticker: Das Hinspiel an der Hafenstraße läuft!

Von Florian Mentele

Essen - Rot-Weiss Essen hat die Tür zur 2. Bundesliga aufgestoßen! Der Drittligist setzte sich am Freitagabend im Hinspiel der Relegation mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth durch und hat den Aufstieg vorm zweiten Duell am Dienstag damit fest im Visier.

Endstand: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth 1:0 Torschütze: 1:0 Torben Müsel (62.) In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr zum Relegationshinspiel am Ball. Wir versorgen Euch mit allen Infos, Toren und Geschichten.

22.35 Uhr: Noel Futkeu glaubt trotzdem an den Klassenerhalt

Kleeblatt-Knipser Noel Futkeu äußerte sich nach Abpfiff zu ... ... der möglichen Gelben Karte gegen ihn: "Man hat gemerkt, bei jeder Kleinigkeit ist das Stadion abgegangen, die wollten unbedingt, dass ich meine fünfte Gelbe Karte bekomme. Hat nicht geklappt. Alles richtig entschieden." ... die Chancen im Rückspiel: "Sie haben es uns wirklich sehr schwer gemacht, da haben wir kaum Lösungen gefunden. Aber jetzt kommen die zu uns nach Hause. Wir haben schon oft gezeigt, dass wir zu Hause gute Spiele abliefern können. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich sage, dass wir das zu Hause ziehen."

22.30 Uhr: Torben Müsel feiert seinen Traum-Freistoß

Nach Spielende sprach Matchwinner Torben Müsel am Sky-Mikrofon über ... ...die Atmosphäre an der Hafenstraße: "Unglaublich. Wenn man sich anschaut, was hier los ist. Ich bin zum Aufwärmen schon mit Gänsehaut rausgekommen und wir haben jetzt alles auf dem Platz gelassen und gehen jetzt mit einer kleinen Führung nach Fürth." ... seinen entscheidenden Freistoß zum Siegtor: "Heute war ich sehr überzeugt von mir. Ich habe mir die Kugel direkt geschnappt. Ich wusste, der Fürther Torwart ist nicht der größte. Mit bisschen mehr Gewalt ins rechte Eck, sah glaube ich ganz gut aus."

Rot-Weiss Essen bezwingt Greuther Fürth im Hinspiel der Relegation

Abpfiff: Das Spiel ist vorbei, RWE gewinnt und liegt zur Relegations-Halbzeit mit 1:0 vorn!

90. Minute +3: Essen will das Zweite und macht noch einmal ordentlich Druck.

90. Minute: Vier Minuten gibt es obendrauf, während Abiama bei einem Gegenstoß gefoult wird und Ziereis Gelb sieht.

89. Minute: Hofmann wird im Fürther Strafraum von Ziereis rüde abgeräumt, Schlager lässt aber weiterspielen und gibt keinen Elfmeter. Der VAR bestätigt die Entscheidung offenbar. Eher Glück für die Franken.

86. Minute: Wieder Essen! Müsel setzt Hofmann gekonnt in Szene, der Rechtsverteidiger kommt am Fünfmeterraum aber nicht mehr richtig an den Ball.

Dickson Abiama lässt das zweite Tor liegen

84. Minute: Dickson Abiama tankt sich bei einem Essener Konter durch und steht auf einmal frei vor Prüfrock, allerdings jagt der Ex-Fürther den Ball dann flach direkt in die Arme des Keepers. Da war deutlich mehr drin!

83. Minute: Brumme hat auf der linken Seite viel Platz, die stramme Hereingabe des 26-Jährigen wird aber abgeblockt.

80. Minute: Wo sind die Fürther Ideen? Viel fällt der Mannschaft von Heiko Vogel aktuell nicht ein, Top-Stürmer Futkeu wirkt schon frustriert. Derweil feiert das Stadion an der Hafenstraße seinen RWE.

76. Minute: Nächster Doppelwechsel bei RWE: Ruben Reisig und der zuletzt verletzte Luca Brumme kommen für Swajkovski und Kostka.

73. Minute: Die Spielvereinigung ist zwar bemüht, kann nach dem Gegentreffer aber noch keinen wirklich Druck oder eine gute Chance erarbeiten. Essen kontert jetzt mutig, der eingewechselte Abiama verzieht nach Mizuta-Auflage jedoch deutlich.

70. Minute: Die Hausherren wechseln doppelt. Ex-Fürther Abiama und Knipser Janssen kommen für Potocnik und Ramien Safi.

68. Minute: Prüfrock traut sich weit raus an die Seitenlinie, um einen langen Pass zu klären, kurz darauf ist er in der Mitte gleich wieder gefordert. Jetzt sind die Visiere deutlich offener.

67. Minute: Foul-Übeltäter Srbeny geht, Doni Arifi kommt bei Fürth rein.

65. Minute: Wie reagieren die Gäste jetzt auf den Rückstand? Das Kleeblatt sucht jedenfalls sofort den Vorwärtsgang.

Einfach traumhaft! Torben Müsel erzielt das 1:0 für Essen. © Federico Gambarini/dpa

Torben Müsel bringt Rot-Weiss Essen mit Traum-Freistoß in Führung

62. Minute: TOOOOOR für RWE, Torben Müsel verwandelt einen Freistoß direkt zum 1:0! Srbeny foult Mizuta unmittelbar vor dem Fürther Strafraum, dann schlägt die Stunde des Essener Top-Scorers. Der Ex-Gladbacher jagt das Leder wunderschön in die Torwartecke, Prüfrock trifft trotzdem kaum eine Schuld. Der war perfekt geschossen.

58. Minute: Plötzlich die Riesengelegenheit für Rot-Weiss Essen! SpVgg-Keeper Prüfrock misslingt ein Abschlag völlig, denn der Ball landet direkt im Fuß von Müsel, der nicht lange fackelt und die Kugel zurück Richtung Fürth-Kasten schickt. Prüfrock eilt zurück und kratzt das Spielgerät noch von der Linie, im zweiten Versuch ist Mizuta nicht konsequent genug.

Medizinischer Notfall erfolgreich abgeschlossen

57. Minute: Dem Fan auf der Tribüne geht es allem Anschein nach wieder besser. "Erste Infos: Medizinischer Notfall erfolgreich abgeschlossen", verkündet Sky-Kommentator Straßburger.

54. Minute: Derweil wird auf dem Rasen weitergespielt. Felix Klaus zieht wuchtig aus halbrechter Position ab - knapp vorbei!

53. Minute: Noch gibt es anscheinend keine näheren Informationen zu den Geschehnissen auf der Tribüne.

Medizinischer Notfall überschattet Relegationsspiel

52. Minute: Es wird gerade still an der Hafenstraße. Offenbar gibt es auf den Rängen einen medizinischen Notfall, wie Sky-Kommentator Christian Straßburger erklärt.

50. Minute: Gute Chance für Fürth! Hrgota wird rechts an der Strafraumkante bedient, verschafft sich etwas Platz und hält drauf. Golz ist aber zur Stelle und verhindert den Einschlag.

48. Minute: RWE wagt sich erstmals nach dem Seitenwechsel vor, Mizuta verpasst dann aber den richtigen Moment fürs Abspiel.

Die zweite Halbzeit läuft!

46. Minute: Weiter geht's an der Hafenstraße!

Halbzeit: Noch vor dem Anpfiff ging es auf den Rängen übrigens heiß her: Auf der Westtribüne haben Essen-Fans einen Pfosten präsentiert. Offenbar handelt es sich um jenes Gebälk, das in der Nacht zu Freitag aus dem Stadion des MSV Duisburg geklaut wurde. Dazu zeigten die RWE-Ultras ein Banner mit der Aufschrift: "MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum."

Halbzeit: Viele Nickeligkeiten, wenig Fußball - so lässt sich die erste Halbzeit zusammenfassen. Es ist wohl ein typisches Relegationshinspiel, denn beide Teams sind vom großen Risiko hier weit entfernt. Dafür stimmen die Einstellungen, kein Spieler schenkt auch nur einen Zentimeter Rasen her, Schiedsrichter Daniel Schlager hat daher ordentlich zu tun und könnte in seinen Entscheidungen auch eine etwas klarere Linie erkennen lassen. Die besten Gelegenheiten hatte Fürth mit einem Lattenschuss von Dehm sowie dem Fallrückzieher von Futkeu, insgesamt präsentiert sich das Kleeblatt spielbestimmender. Das Duell lebt aber von der (An-)Spannung.

Viel Einsatz, aber keine Tore: Fürths Paul Will (r.) und Essens Kaito Mizuta im Zweikampf. © Federico Gambarini/dpa

Keine Tore zur Halbzeit bei Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth

Halbzeit: Dann ist Pause, die Mannschaften gehen mit dem torlosen Remis in die Kabine.

45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

44. Minute: RWE-Youngster Gianluca Swajkowski traut sich aus der Distanz, der Abschluss segelt aber ganz weit drüber.

Noel Futkeu probiert den Fallrückzieher

38. Minute: Das wäre ein Traumtor gewesen! Futkeu versucht es nach einem Einwurf von der rechten Seite mit einem Fallrückzieher, das Leder geht ziemlich knapp am linken Pfosten vorbei. Insgesamt hat Fürth weiter leichtes Übergewicht und die meiste Ballkontrolle.

32. Minute: Rausgeholte Einwürfe werden an der Hafenstraße schon gefeiert wie der Aufstieg, die Sehnsucht in Essen ist nach 19 Jahren ohne Zweitligafußball spürbar groß. Auf dem Platz bleibt es aber dabei, dass eher gekämpft wird. Im letzten Drittel fehlt es beiden Teams häufig an Ideen.

28. Minute: Hüning springt nach einem Mizuta-Freistoß aus dem Halbfeld ganz knapp unter der Kugel durch. Wenn er da rankommt, muss das die Essener Führung sein, denn der Innenverteidiger ist komplett blank. Glück für die Spielvereinigung.

26. Minute: Es bleibt giftig hier an der Hafenstraße: Jannik Dehm unterbindet einen Essener Konter über Müsel unfair und sieht die nächste Gelbe Karte.

24. Minute: Dehm zieht auf der rechten Seite an, geht mit viel Tempo an allen vorbei und flankt dann in die Mitte, wo die RWE-Hintermannschaft aber noch vor dem einschussbereiten Futkeu klären kann.

19. Minute: Hüning revanchiert sich mit einem überharten Rempler an Futkeu und kommt ebenfalls davon. Viel Fußball gespielt wird gerade noch nicht, die Nervosität ist beiden Teams klar anzumerken. Aber es ist dafür schon ordentlich Feuer drin.

18. Minute: Hrgota fährt im Zweikampf den Arm aus und hat anschließend nicht so viel Glück wie Kollege Futkeu - er kassiert die Verwarnung in gelber Farbe.