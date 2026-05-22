Relegation live: Rot-Weiss Essen träumt dank Hammer-Freistoß von der 2. Liga!
Essen - Rot-Weiss Essen hat die Tür zur 2. Bundesliga aufgestoßen! Der Drittligist setzte sich am Freitagabend im Hinspiel der Relegation mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth durch und hat den Aufstieg vorm zweiten Duell am Dienstag damit fest im Visier.
Endstand:
Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth 1:0
Torschütze: 1:0 Torben Müsel (62.)
In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr zum Relegationshinspiel am Ball. Wir versorgen Euch mit allen Infos, Toren und Geschichten.
22.35 Uhr: Noel Futkeu glaubt trotzdem an den Klassenerhalt
Kleeblatt-Knipser Noel Futkeu äußerte sich nach Abpfiff zu ...
... der möglichen Gelben Karte gegen ihn: "Man hat gemerkt, bei jeder Kleinigkeit ist das Stadion abgegangen, die wollten unbedingt, dass ich meine fünfte Gelbe Karte bekomme. Hat nicht geklappt. Alles richtig entschieden."
... die Chancen im Rückspiel: "Sie haben es uns wirklich sehr schwer gemacht, da haben wir kaum Lösungen gefunden. Aber jetzt kommen die zu uns nach Hause. Wir haben schon oft gezeigt, dass wir zu Hause gute Spiele abliefern können. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich sage, dass wir das zu Hause ziehen."
22.30 Uhr: Torben Müsel feiert seinen Traum-Freistoß
Nach Spielende sprach Matchwinner Torben Müsel am Sky-Mikrofon über ...
...die Atmosphäre an der Hafenstraße: "Unglaublich. Wenn man sich anschaut, was hier los ist. Ich bin zum Aufwärmen schon mit Gänsehaut rausgekommen und wir haben jetzt alles auf dem Platz gelassen und gehen jetzt mit einer kleinen Führung nach Fürth."
... seinen entscheidenden Freistoß zum Siegtor: "Heute war ich sehr überzeugt von mir. Ich habe mir die Kugel direkt geschnappt. Ich wusste, der Fürther Torwart ist nicht der größte. Mit bisschen mehr Gewalt ins rechte Eck, sah glaube ich ganz gut aus."
Rot-Weiss Essen bezwingt Greuther Fürth im Hinspiel der Relegation
Abpfiff: Das Spiel ist vorbei, RWE gewinnt und liegt zur Relegations-Halbzeit mit 1:0 vorn!
90. Minute +3: Essen will das Zweite und macht noch einmal ordentlich Druck.
90. Minute: Vier Minuten gibt es obendrauf, während Abiama bei einem Gegenstoß gefoult wird und Ziereis Gelb sieht.
89. Minute: Hofmann wird im Fürther Strafraum von Ziereis rüde abgeräumt, Schlager lässt aber weiterspielen und gibt keinen Elfmeter. Der VAR bestätigt die Entscheidung offenbar. Eher Glück für die Franken.
86. Minute: Wieder Essen! Müsel setzt Hofmann gekonnt in Szene, der Rechtsverteidiger kommt am Fünfmeterraum aber nicht mehr richtig an den Ball.
Dickson Abiama lässt das zweite Tor liegen
84. Minute: Dickson Abiama tankt sich bei einem Essener Konter durch und steht auf einmal frei vor Prüfrock, allerdings jagt der Ex-Fürther den Ball dann flach direkt in die Arme des Keepers. Da war deutlich mehr drin!
83. Minute: Brumme hat auf der linken Seite viel Platz, die stramme Hereingabe des 26-Jährigen wird aber abgeblockt.
80. Minute: Wo sind die Fürther Ideen? Viel fällt der Mannschaft von Heiko Vogel aktuell nicht ein, Top-Stürmer Futkeu wirkt schon frustriert. Derweil feiert das Stadion an der Hafenstraße seinen RWE.
76. Minute: Nächster Doppelwechsel bei RWE: Ruben Reisig und der zuletzt verletzte Luca Brumme kommen für Swajkovski und Kostka.
73. Minute: Die Spielvereinigung ist zwar bemüht, kann nach dem Gegentreffer aber noch keinen wirklich Druck oder eine gute Chance erarbeiten. Essen kontert jetzt mutig, der eingewechselte Abiama verzieht nach Mizuta-Auflage jedoch deutlich.
70. Minute: Die Hausherren wechseln doppelt. Ex-Fürther Abiama und Knipser Janssen kommen für Potocnik und Ramien Safi.
68. Minute: Prüfrock traut sich weit raus an die Seitenlinie, um einen langen Pass zu klären, kurz darauf ist er in der Mitte gleich wieder gefordert. Jetzt sind die Visiere deutlich offener.
67. Minute: Foul-Übeltäter Srbeny geht, Doni Arifi kommt bei Fürth rein.
65. Minute: Wie reagieren die Gäste jetzt auf den Rückstand? Das Kleeblatt sucht jedenfalls sofort den Vorwärtsgang.
Torben Müsel bringt Rot-Weiss Essen mit Traum-Freistoß in Führung
62. Minute: TOOOOOR für RWE, Torben Müsel verwandelt einen Freistoß direkt zum 1:0! Srbeny foult Mizuta unmittelbar vor dem Fürther Strafraum, dann schlägt die Stunde des Essener Top-Scorers. Der Ex-Gladbacher jagt das Leder wunderschön in die Torwartecke, Prüfrock trifft trotzdem kaum eine Schuld. Der war perfekt geschossen.
58. Minute: Plötzlich die Riesengelegenheit für Rot-Weiss Essen! SpVgg-Keeper Prüfrock misslingt ein Abschlag völlig, denn der Ball landet direkt im Fuß von Müsel, der nicht lange fackelt und die Kugel zurück Richtung Fürth-Kasten schickt. Prüfrock eilt zurück und kratzt das Spielgerät noch von der Linie, im zweiten Versuch ist Mizuta nicht konsequent genug.
Medizinischer Notfall erfolgreich abgeschlossen
57. Minute: Dem Fan auf der Tribüne geht es allem Anschein nach wieder besser. "Erste Infos: Medizinischer Notfall erfolgreich abgeschlossen", verkündet Sky-Kommentator Straßburger.
54. Minute: Derweil wird auf dem Rasen weitergespielt. Felix Klaus zieht wuchtig aus halbrechter Position ab - knapp vorbei!
53. Minute: Noch gibt es anscheinend keine näheren Informationen zu den Geschehnissen auf der Tribüne.
Medizinischer Notfall überschattet Relegationsspiel
52. Minute: Es wird gerade still an der Hafenstraße. Offenbar gibt es auf den Rängen einen medizinischen Notfall, wie Sky-Kommentator Christian Straßburger erklärt.
50. Minute: Gute Chance für Fürth! Hrgota wird rechts an der Strafraumkante bedient, verschafft sich etwas Platz und hält drauf. Golz ist aber zur Stelle und verhindert den Einschlag.
48. Minute: RWE wagt sich erstmals nach dem Seitenwechsel vor, Mizuta verpasst dann aber den richtigen Moment fürs Abspiel.
Die zweite Halbzeit läuft!
46. Minute: Weiter geht's an der Hafenstraße!
Halbzeit: Noch vor dem Anpfiff ging es auf den Rängen übrigens heiß her: Auf der Westtribüne haben Essen-Fans einen Pfosten präsentiert. Offenbar handelt es sich um jenes Gebälk, das in der Nacht zu Freitag aus dem Stadion des MSV Duisburg geklaut wurde. Dazu zeigten die RWE-Ultras ein Banner mit der Aufschrift: "MSV: Aus der Traum. Euer Pfosten in unserem Kofferraum."
Halbzeit: Viele Nickeligkeiten, wenig Fußball - so lässt sich die erste Halbzeit zusammenfassen. Es ist wohl ein typisches Relegationshinspiel, denn beide Teams sind vom großen Risiko hier weit entfernt. Dafür stimmen die Einstellungen, kein Spieler schenkt auch nur einen Zentimeter Rasen her, Schiedsrichter Daniel Schlager hat daher ordentlich zu tun und könnte in seinen Entscheidungen auch eine etwas klarere Linie erkennen lassen. Die besten Gelegenheiten hatte Fürth mit einem Lattenschuss von Dehm sowie dem Fallrückzieher von Futkeu, insgesamt präsentiert sich das Kleeblatt spielbestimmender. Das Duell lebt aber von der (An-)Spannung.
Keine Tore zur Halbzeit bei Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth
Halbzeit: Dann ist Pause, die Mannschaften gehen mit dem torlosen Remis in die Kabine.
45. Minute: Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.
44. Minute: RWE-Youngster Gianluca Swajkowski traut sich aus der Distanz, der Abschluss segelt aber ganz weit drüber.
Noel Futkeu probiert den Fallrückzieher
38. Minute: Das wäre ein Traumtor gewesen! Futkeu versucht es nach einem Einwurf von der rechten Seite mit einem Fallrückzieher, das Leder geht ziemlich knapp am linken Pfosten vorbei. Insgesamt hat Fürth weiter leichtes Übergewicht und die meiste Ballkontrolle.
32. Minute: Rausgeholte Einwürfe werden an der Hafenstraße schon gefeiert wie der Aufstieg, die Sehnsucht in Essen ist nach 19 Jahren ohne Zweitligafußball spürbar groß. Auf dem Platz bleibt es aber dabei, dass eher gekämpft wird. Im letzten Drittel fehlt es beiden Teams häufig an Ideen.
28. Minute: Hüning springt nach einem Mizuta-Freistoß aus dem Halbfeld ganz knapp unter der Kugel durch. Wenn er da rankommt, muss das die Essener Führung sein, denn der Innenverteidiger ist komplett blank. Glück für die Spielvereinigung.
26. Minute: Es bleibt giftig hier an der Hafenstraße: Jannik Dehm unterbindet einen Essener Konter über Müsel unfair und sieht die nächste Gelbe Karte.
24. Minute: Dehm zieht auf der rechten Seite an, geht mit viel Tempo an allen vorbei und flankt dann in die Mitte, wo die RWE-Hintermannschaft aber noch vor dem einschussbereiten Futkeu klären kann.
19. Minute: Hüning revanchiert sich mit einem überharten Rempler an Futkeu und kommt ebenfalls davon. Viel Fußball gespielt wird gerade noch nicht, die Nervosität ist beiden Teams klar anzumerken. Aber es ist dafür schon ordentlich Feuer drin.
18. Minute: Hrgota fährt im Zweikampf den Arm aus und hat anschließend nicht so viel Glück wie Kollege Futkeu - er kassiert die Verwarnung in gelber Farbe.
Jannik Dehm trifft die Latte!
16. Minute: Latte! Dehm fasst sich aus großer Distanz ein Herz und nagelt das Spielgerät in Richtung Essener Kasten, wo es sich auf den Querbalken senkt und Donnern durchs Stadion an der Hafenstraße schickt. Da wäre Golz machtlos gewesen.
13. Minute: Futkeu rammt Hüning weg, obwohl der Ball schon lange aus der Situation ist. Schlager lässt die Karte stecken - großes Glück für den Zweitliga-Torschützenkönig. Der hat nämlich schon vier Gelbe und wäre bei einer weiteren im Rückspiel gesperrt.
8. Minute: Elvedi spielt einen Rückpass mit etwas wenig Druck und zwingt Kleeblatt-Torwart Prüfrock damit zu einem Befreiungsschlag in höchster Not.
5. Minute: Klaus probiert es direkt, RWE-Keeper Golz wählt die sichere Variante und faustet das Leder aus der Gefahrenzone.
4. Minute: Rios Alonso foult Ltaief vor dem Essener Sechzehner und sieht direkt die Gelbe Karte von Schlager.
2. Minute: Felix Klaus kommt das erste Mal auf der rechten Seite durch, Essen kann seine Hereingabe aber klären.
Die Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und Greuther Fürth beginnt!
1. Minute: Los geht's! Das Relegationshinspiel läuft.
Vor Anpfiff: Die Mannschaften betreten den Rasen, gleich rollt an der Hafenstraße der Ball.
20.12 Uhr: Vermiest Noel Futkeu heute seiner Heimatstadt die Party?
Mit 19 Treffern krönte sich Noel Futkeu trotz einer mehr als schwierigen Saison von Greuther Fürth zum Torschützenkönig der 2. Liga. Heute will er das Kleeblatt zum Abschied drinhalten - ausgerechnet gegen seine Heimatstadt Essen.
Der Knipser begann seine Laufbahn in der Jugend vom ETB Schwarz-Weiß Essen und wechselte 2019 in die U17 von RWE. Schon ein Jahr später debütierte er für die erste Mannschaft der Rot-Weissen in der Regionalliga West, ehe er über Umwege und die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt 2024 bei der SpVgg landete. Mit seinen Leistungen in Fürth weckt der Stürmer längst Begehrlichkeiten, inzwischen hat die SGE eine Rückkaufklausel aktiviert.
19.42 Uhr: Beide Trainer experimentieren nicht
Kommen wir zu den Aufstellungen beider Klubs und machen wir es kurz: Sowohl Uwe Koschinat als auch Heiko Vogel entscheiden sich für exakt die Startformationen aus den Auftritten am letzten Spieltag gegen Ulm bzw. Düsseldorf.
Bei Fürth fällt im Kader allerdings kurzfristig Abwehrmann Reno Münz aus, für ihn ist Mehmet Avlayici mit dabei.
19.21 Uhr: Schiedsrichter ein gutes Omen für Rot-Weiss Essen?
Als Schiedsrichter ist heute Daniel Schlager (36, Gernsbach) im Einsatz.
Die Essener kamen bislang erst einmal mit dem 36-Jährigen in Kontakt, feierten unter dessen Leitung aber gleich einen großen Erfolg. Schlager pfiff nämlich den 2:1-Erfolg nach Verlängerung von RWE gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale 2021.
Das Kleeblatt kennt den Unparteiischen auch bestens, ganze zehn Spiele leitete er bereits mit Fürth-Beteiligung. Bei drei Siegen und zwei Unentschieden setzte es aber auch fünf Pleiten.
Unterstützt wird Schlager von seinen Assistenten Tobias Fritsch (35) und Felix Bickel (30), Nicolas Winter (34) ist als Vierter Offizieller am Start. Arno Blos (47) fungiert als VAR - einen Luxus, den RWE in der 3. Liga während der Saison nicht genossen hat.
19.05 Uhr: Das letzte Duell ist schon lange her
Achtmal standen sich beide Vereine bislang gegenüber, die Bilanz ist dabei relativ ausgeglichen. Fürth feierte zwei Siege, RWE gewann dreimal, zudem gab es drei Unentschieden.
Das letzte Aufeinandertreffen ist jedoch schon satte 19 Jahre her. Damals siegte Essen am 32. Spieltag der Zweitligasaison 2006/07 mit 2:0 im Frankenland. Auch das Hinspiel ging mit 1:0 an RWE.
Alle Duelle fanden in der 2. Bundesliga statt, das erste 1981, als das Kleeblatt noch lediglich Spielvereinigung Fürth hieß.
18.52 Uhr: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth läuft heute im Free-TV!
Wer das Hinspiel der Relegation live im TV verfolgen möchte, braucht heute kein teures Bezahlabo. Sat.1 zeigt die Partie ab 19.50 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen.
Matthias Opdenhövel (55) ist als Moderator im Einsatz, Ex-Profi Lars Stindl (37) stellt seine Expertise zur Verfügung. Jonas Friedrich kommentiert das Duell. Der Sender überträgt die Relegation außerdem im Livestream auf ran.de und Joyn.
Sky-Kunden können natürlich auch auf ihr Abo zurückgreifen, dort kommentiert Christian Straßburger (37). Daneben bleibt Ihr in unserem Liveticker natürlich ebenfalls bestens informiert.
18.34 Uhr: Der verrückte Weg in die Relegation
Am letzten regulären Saisonspieltag ging es für beide Klubs mit schlechterer Ausgangslage als die Konkurrenz um die Wurst - und beide Vereine katapultierten sich schließlich in einem irren Herzschlagfinale in die Relegation.
RWE gastierte beim schon da sicheren Absteiger SSV Ulm und hätte mit einem Sieg von Rang vier sogar noch bis auf Platz zwei springen können. Weil Energie Cottbus seine Aufgabe beim SSV Jahn Regensburg (1:0) aber erfüllte, war der direkte Aufstieg schnell vom Tisch. Der MSV Duisburg kam gegen Viktoria Köln jedoch nicht über ein 1:1 hinaus, weshalb die Relegationstür mit einem Sieg aufschwang. Die Mannschaft von Uwe Koschinat ging früh in Führung, ließ sich das Spiel aber zwischenzeitlich komplett aus der Hand nehmen. Den 3:2-Siegtreffer erzielte Abwehrmann Ben Hüning schließlich in der zweiten Minute der Nachspielzeit und sorgte so für pure Ekstase.
Die Spielvereinigung traf am letzten Spieltag im direkten Duell um den drittletzten Platz auf Fortuna Düsseldorf und benötigte aufgrund des Torverhältnisses einen Erfolg mit drei Treffern Abstand. Felix Klaus, ein Eigentor von Elias Egouli und Goalgetter Noel Futkeu ließen den Sportpark dann zum Tollhaus werden.
18.15 Uhr: Diese Zahlen sprechen ganz klar für Rot-Weiss Essen
17-mal duellierten sich Zweit- und Drittligist in der 2008/09 eingeführten Relegation nun schon - und die Statistik spricht ganz klar für den unterklassigen Teilnehmer. Aktuell steht es im Vergleich nämlich 12:5 für die 3. Liga.
Gute Nachrichten für RWE also. Den Franken dürfte wiederum Mut machen, dass es ausgerechnet vergangenes Jahr einen Klassenerhalt für den Zweitligisten zu feiern gab. Eintracht Braunschweig zitterte sich nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken zu einem 2:2-Unentschieden nach Verlängerung und blieb somit zweitklassig. Die Niedersachsen durchbrachen außerdem eine Serie von vier Relegations-Aufstiegen des Drittligisten in Folge.
Neben dem BTSV durften sich nur noch Dynamo Dresden (2013 gegen Osnabrück), 1860 München (2015 gegen Kiel), Erzgebirge Aue (2018 gegen den KSC) und Nürnberg (2020 gegen Ingolstadt) als Zweitligist über den Klassenerhalt freuen.
18 Uhr: Geht Rot-Weiss Essen hoch oder bleibt Greuther Fürth drin?
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Hinspiel der Relegation um die 2. Bundesliga!
Ab 20.30 Uhr rollt heute im Essener Stadion an der Hafenstraße der Ball, das Rückspiel wird zur selben Zeit am kommenden Dienstag im Fürther Sportpark Ronhof angepfiffen.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa