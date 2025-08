Heute Abend geht's los! Vierfache Frauen-Power im TV für die 2. Bundesliga

Gelsenkirchen - Am Freitagabend startet die 2. Bundesliga mit dem Knaller-Spiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC (20.30 Uhr, Sat.1) in die neue Saison. Wie die Fußball -Fans können auch die Sportmoderatorinnen den Auftakt kaum erwarten.

Laura Wontorra (36) kehrt mit der 2. Bundesliga zu ihren beruflichen Wurzeln zurück. © imago/eibner

Sky-Moderatorin Nele Ocik (35) hatte am vorigen Wochenende schon mal einen (privaten) Abstecher nach Dresden gemacht. "Lange nicht aber so gern wiedergesehen, und bald wieder öfter!", schrieb sie auf Instagram. Sie wird für den Bezahlsender einige Spiele der SG Dynamo Dresden begleiten.



Anna Kraft (39) hat den Aufsteiger ebenfalls schon auf dem Schirm. "Ich bin mir sicher - es werden wieder Teams für Überraschungsmomente sorgen, die jetzt noch keiner auf dem Zettel hat. Aufsteiger Dresden oder Pokalfinalist Bielefeld könnten solche Kandidaten sein", erklärte sie auf Instagram.

Die 39-Jährige wird bei den RTL-Übertragungen zu sehen sein. So wie Laura Wontorra (36), die das Topspiel am Samstagabend moderieren wird. "Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln. Meine berufliche Laufbahn hat mit dem Zweitliga-Topspiel angefangen, das damals noch am Montagabend stattgefunden hat", erzählte sie dem Kölner Sender. "Ich fand und finde, es ist immer noch das geilste Produkt in der ganzen Bundesliga."