Wilde Tor-Party beim 1. FC Köln! 1. FC Nürnberg verkürzt nach der Halbzeit

Zur Pause hat das Team von Gerhard Struber durch die Tore von Damion Downs (6.), Florian Kainz (17., Foulelfmeter) und Denis Huseinbasic (31.) zunächst noch 3:0 geführt und die Clubberer phasenweise munter an die Wand gespielt.

Blanke Ergebniskosmetik oder ein ernsthaftes Aufbäumen der Truppe um Trainer Miroslav Klose? Noch haben die Geißböcke dank der Zwei-Tore-Vorsprung jedenfalls alle Fäden in der Hand.

Die zweite Halbzeit steckt zwar nicht mehr in den Kinderschuhen - knipsen können die Nürnberger aber plötzlich doch.

Bliebe es im RheinEnergieSTADION bei der Führung der Kölner und spielt auch die Konkurrenz auf den anderen Plätzen mit, winkt den Rheinländern am 16. Spieltag der Sprung von Platz acht (!) an keinen geringeren Ort als den Platz an der Tabellenspitze.