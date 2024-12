Wilde Tor-Party beim 1. FC Köln! Geißböcke auch gegen den 1. FC Nürnberg nicht zu bremsen

Florian Kainz (l.) stellt nach 17 Minuten bereits auf das zwischenzeitliche 2:0 für den 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Um ein Haar hätte der Sieg für das Team von Gerhard Struber in der engsten 2. Liga aller Zeiten den Sprung von Rang acht an die Tabellenspitze bedeutet.

Nur die Konkurrenz hat nicht ganz so mitgespielt - speziell Sensations-Aufsteiger SV Elversberg und dessen ähnlich fulminantes 3:0 gegen Eintracht Braunschweig.

Dass sich der FC überhaupt Gedanken um den Platz an der Sonne machen durfte, lag an den drei frühen Toren durch Damion Downs (6.), Florian Kainz (17.) per Foulelfmeter und Denis Huseinbasic (31.).

Daran konnte auch der Ehrentreffer der Franken zum 1:3 von Jens Castrop nach einer Stunde nichts ändern (59.). Unterm Strich geht der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Zweitliga-Partien völlig in Ordnung.

Und das - wohl bemerkt - ohne den an diesem Nachmittag verletzten Top-Torschützen Tim Lemperle (acht Tore, vier Vorlagen), der seit Wochen mit einem Transfer zur TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht wird.