Champions-League-Auslosung: BVB und Leverkusen entgehen deutschem Duell!

Nyon (Schweiz) - Erleichterung bei den deutschen Mannschaften! Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund entgehen in der Champions League einem deutschen Duell schon in der K.-o.-Runde.

Wer stemmt am Ende der Saison den Champions-League-Pokal in die Höhe? © Bernd Thissen/dpa

Nach der bis zum letzten Spieltag irre spannenden Vorrunde wurden am Freitagmittag die Play-off-Partien ausgelost - und die Losfee meinte es gut mit den deutschen Klubs.

Da Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nämlich die Tabellenplätze 16 und 17 belegt hatten, bestand die nur allzu reale Möglichkeit, dass die Bundesliga-Teams sich schon jetzt gegenseitig eliminieren.

Doch der französische Welt- und Europameister Robert Pirès (52) zog Serie-A-Klub Atalanta Bergamo als Gegner für die Dortmunder, damit muss die Werkself gegen Olympiakos Piräus aus Griechenland ran.

Weniger Glück hatten die beiden französischen Teams in der Auslosung: Titelverteidiger Paris Saint-Germain trifft auf Ligue-1-Konkurrenz AS Monaco. Zudem kommt es zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon direkt zur Neuauflage des Vorrunden-Finales, als sich die Portugiesen mit einem dramatischen Last-Minute-Tor noch in die K.-o.-Phase katapultierten.

Gespielt werden die Play-offs am 17./18. und 24./25. Februar, die Sieger der Zwischenrunde treffen dann im Achtelfinale im März auf die dort gesetzten Teams.

Zu diesen gehört der FC Bayern, der wegen seiner Leistungen in der Vorrunde die Play-offs aussitzen kann und deshalb nicht an der Auslosung beteiligt war, Eintracht Frankfurt als viertes deutsches Team hingegen ist bereits ausgeschieden.

Das Finale findet schließlich am 30. Mai in Budapest statt.