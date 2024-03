Europa-Auslosung am Freitag: Ist ein Duell zwischen Bayern und BVB möglich?

Nyon (Schweiz) - Drei deutsche Mannschaften träumen noch den Europa-Traum, am heutigen Freitag werden ihre nächsten Hürden auf dem Weg in ein mögliches Endspiel ermittelt. Im Viertelfinale der Champions League und der Europa League sind dabei gleich zahlreiche Hammer-Duelle möglich.

In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Los, dazu versorgen wir Euch mit allen Hintergrundinfos!

Dazu darf Bayer 04 Leverkusen infolge des EL-Wahnsinns am gestrigen Donnerstagabend sogar noch auf das Titel-Triple hoffen. Nur die Conference League findet nach dem Play-off-Aus von Eintracht Frankfurt inzwischen ohne deutsche Beteiligung statt.

Während zur Auslosung der Achtelfinalspiele noch einige Einschränkungen galten, die unter anderem ein deutsch-deutsches Duell verhinderten, ist dies nun nicht mehr der Fall.

Das bedeutet, dass es im Viertelfinale auch zum "Klassiker" zwischen den Schwarz-Gelben aus Dortmund und der Tuchel-Truppe aus München kommen könnte. Zudem sind die Gruppengegner wieder ein mögliches Los, der BVB könnte also erneut auf PSG treffen. In der Vorrunde kassierte man in Frankreich eine 0:2-Pleite, im Rückspiel errang die Borussia ein 1:1-Remis.

Daneben steht jetzt mit dem "El Clásico" zwischen Real Madrid und Barça ebenfalls ein spanisches Gipfeltreffen auf der Karte.