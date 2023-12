Auslosung der Champions & Europa League: Losglück für Bayern und BVB, Leipzig mit schwerer Aufgabe

Nyon (Schweiz) - Drei von vier deutschen Klubs überwinterten nach dem Ausscheiden von Union Berlin in der Champions League . Bei der Auslosung der UEFA am Montagmittag zog die als Losfee fungierende Chelsea-Legende John Terry (43) die Gegner der Deutschen für das Achtelfinale.

Ob in der Partie Nationalspieler Karim Adeyemi (21) mitwirken kann, ist derweil offen. Kurz vor der Auslosung sorgte die Nachricht, dass sich der pfeilschnelle Stürmer das Syndesmoseband angerissen hätte, für Verdruss.

Indes dürfte RB Leipzig sein Los mit gemischten Gefühlen sehen. Denn in Real Madrid wartet eine der Top-Adressen des Fußballs auf die Sachsen, ein solcher Hammergegner war im Vorfeld fast schon erwartet worden.

Andererseits dürften sich viele Fans auf ein absolutes Highlight-Spiel in der Red Bull-Arena freuen.

FC Porto - FC Arsenal



SSC Neapel - FC Barcelona



Paris SG - Real Sociedad



Inter Mailand - Atlético Madrid



PSV Eindhoven - Borussia Dortmund



Lazio Rom - FC Bayern München



FC Kopenhagen - Manchester City



RB Leipzig - Real Madrid



Die Gruppenersten dürfen allesamt im Rückspiel zu Hause ran, die Spieltermine erstrecken sich wie gewohnt über mehrere Wochen im Frühjahr 2024:

Am 13. und 14. Februar sowie in der darauffolgenden Woche am Dienstag (20.2) und Mittwoch (21.2.) finden die Hinspiele statt. Für den 5. und 6. März sowie den 12. und 13. März sind die Rückspiele angesetzt.

Das Finale wird am 1. Juni im legendären Londoner Wembley-Stadion ausgetragen.