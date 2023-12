RB Leipzig überwintert in der Königsklasse: Diese Hammer-Gegner drohen im Achtelfinale!

Leipzig - Der 2:1-Sieg über Bern hatte keine Bedeutung mehr. Denn schon seit der 2:3-Pleite bei Manchester City vor ein paar Wochen ist klar, dass RB Leipzig Zweiter in der Champions-League-Gruppe G wird. Inzwischen steht auch fest, wer die möglichen Gegner im Achtelfinale sind.

Auf wen wird RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League treffen? Am kommenden Montag um 12 Uhr ist die Auslosung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Und so wie es aussieht, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Duell gegen einen spanischen Vertreter geben. Da der FC Bayern München und Borussia Dortmund als deutsche Vertreter als Gegner ausgeschlossen sind und die Skyblues bereits Gruppengegner waren, gibt es nur fünf mögliche Optionen.

Arsenal London wäre der einzige Verein außerhalb Spaniens, auf den die Sachsen treffen könnten. Ansonsten stehen der FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid und Real Sociedad San Sebastian zur Auswahl.

Und tatsächlich wären die Gunners wohl das härteste Los, was die Roten Bullen am kommenden Montag bei der Auslosung (12 Uhr) ziehen könnten. Arsenal steht in der Premier League aktuell auf Rang 2 - zwei Plätze vor Manchester City.

In La Liga geht es unterdessen recht wild zu. Weder Barca noch Real führen derzeit die Tabelle an, sondern der FC Girona, der beide Giganten im bisherigen Saisonverlauf schlagen konnte. Spannend: Trifft RB auf Real Sociedad, käme es zu einem Wiedersehen mit dem im Sommer abgegebenen Andre Silva (28).

Gegen Atletico konnte man zudem bereits gute Erfahrungen sammeln. 2020 kegelte der Bundesligist die Spanier in der Königsklasse aus dem Viertelfinale.