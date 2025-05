Champions-League-Finale live: So seht Ihr das Endspiel heute im TV!

Die Konstellation eines italienisch-französischen Königsklassen-Endspiels gab es schon eine Weile nicht mehr: Das letzte Mal setzte sich Olympique Marseille - mit Rudi Völler in der Startelf - am 26. Mai 1993 knapp mit 1:0 gegen die AC Mailand durch.

Während der geneigte Zuschauer sich im Laufe der CL-Saison mal wieder mit einem großen Lizenz-Wirrwarr anfreunden und für den vollen Genuss mehrere Abos abschließen musste, läuft das Finale heute im Free-TV!

Das ZDF überträgt das Endspiel ab 19.25 Uhr live im linearen Fernsehen oder per Livestream im Netz. Als Experten an der Seite von Moderator Jochen Breyer sind Per Mertesacker, Christoph Kramer und Fritzy Kromp mit am Start, Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Außerdem läuft das Duell auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Dort geht es 19.30 Uhr los, Laura Wontorra führt an der Seite von Michael Ballack und Sami Khedira durch die Sendung, Jan Platte kommentiert.