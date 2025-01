Champions League live: Bayer Leverkusen im Achtelfinale, Stuttgart scheidet aus!

Das wohl interessanteste Match steigt heute in der Stuttgarter MHP Arena: Sowohl dem VfB als auch Gegner PSG reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen - jedenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.

Die Werkself steht mit 13 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz und muss diesen lediglich verteidigen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Der amtierende Deutsche Meister hält aus Bundesliga-Sicht also das beste Blatt in der Hand und kann es aus eigener Kraft schaffen, zumal mit Sparta Prag ein bereits ausgeschiedener und wohl machbarer Gegner in die BayArena reist. Ohnehin zeigt sich Leverkusen aktuell wieder in bestechender Form, ein Ausrutscher würde sich jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit rächen. Gleich fünf Teams lauern nämlich punktgleich hinter B04.