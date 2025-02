Bayern trifft auf Leverkusen! Bundesliga-Gipfel im Achtelfinale der Champions League

Bayer hat es im DFB-Pokal schon vorgemacht und die Münchner mit einem 1:0-Sieg im Achtelfinale rausgeworfen. Am vergangenen Samstag beim torlosen 0:0 spielte die Alonso-Elf den FCB zeitweise sogar an die Wand. Schlagen die Bayern nun in der Königsklasse zurück?

Der Meister-Gipfel im deutschen Oberhaus wird also auf die internationale Bühne ausgeweitet. Nach zwei Unentschieden in der laufenden Bundesliga-Saison zwischen dem Rekordmeister und der Werkself wird es im CL-Achtelfinale aber definitiv einen Sieger geben.

Vielleicht hatte er aber auch nur das Match am vergangenen Samstag im Hinterkopf. Beim torlosen 0:0-Remis wurde der Rekordmeister über weite Strecken von der Werkself an die Wand gespielt und erkämpfte nur mit viel Glück einen Zähler.

Die Bayern mussten in der Zwischenrunde gegen Celtic Glasgow ran. Nach einem 2:1-Erfolg im Hinspiel mühte sich der deutsche Rekordmeister mit einem späten Ausgleich von Alphonso Davies beim 1:1-Remis im Rückspiel gerade so weiter.

Die Hinspiele der Runde der letzten 16 Teams steigen am 4. und 5. März, in der Woche darauf (11./12. März) finden die Rückspiele statt.

Heute wird auch das Heimrecht im Rückspiel für die Viertel- und Halbfinalpartien ausgelost.

Das Viertelfinale wird am 8./9. und 15./16. April ausgetragen, Das Halbfinale am 29./30. April und 6./7. Mai. Das Endspiel findet am 31. Mai in München statt.