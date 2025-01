Keine Hilfe für BVB und Bayern: Leverkusen im CL-Achtelfinale, VfB scheidet krachend aus!

Fortsetzung des Artikels laden

21.15 Uhr: Hoffnung für den FC Bayern und Bayer Leverkusen

In Lille gleicht Rotterdam soeben zum 1:1 aus - was zwei deutschen Teams helfen würde. Mit diesem Ergebnis rücken die Werkself und die Bayern nämlich an beiden Klubs vorbei auf die Platze neun und zehn, die Top Acht sind also in Reichweite.

21.08 Uhr: Thomas Müller bringt FC Bayern früh in Front

Die Bayern legen vor, Thomas Müller trifft zum 1:0 für die Münchner gegen Bratislava. Der FCB spielt vom Anpfiff weg Handball mit den Slowaken, die nur am Verteidigen sind. Der Bann bricht dann schon in der 8. Minute, Müller bugsiert eine Kimmich-Flanke aus dem Halbfeld ins Netz. Dennoch wäre die Kompany-Elf beim aktuellen Stand der Dinge nicht unter den besten Acht und müsste in die Playoffs.

21.07 Uhr: VfB Stuttgart geht gegen PSG in Rückstand!

Tor in Stuttgart, der VfB liegt nach wenigen Minuten mit 0:1 zurück! Eine hergeschenkte Ecke von der rechten Seite wird in der Mitte verlängert, am langen Pfosten köpft Barcola ein.

21.04 Uhr: Schlechte Nachrichten für Bayer Leverkusen

Aston Villa geht gegen Celtic früh in Führung, womit Bayer Leverkusen aktuell aus den Top Acht rücken würde und in die Playoffs müsste.

21 Uhr: Das Champions-League-Spektakel läuft!

Los geht's! Alle 36 Mannschaften sind im Einsatz, 18 Partien stehen insgesamt auf dem Programm. Wir versorgen Euch mit allen Highlights der fünf deutschen Duelle. Während der FC Bayern und der BVB fürs Achtelfinale gewinnen und hoffen müssen, hat es Leverkusen selbst in der Hand. Stuttgart kämpft im Kracher gegen PSG ums Weiterkommen, wobei die Begegnung ein gewisses Skandal-Potenzial hat. Erleben wir etwa eine "Schande von Stuttgart"?

Können die deutschen Klubs zum Monster-Abschluss der CL-Vorrunde jubeln? © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, INA FASSBENDER / AFP, Tom Weller/dpa

20.45 Uhr: Marcel Sabitzer startet beim BVB, Fabian Bredlow rückt ins VfB-Tor

Werfen wir kurz noch einen Blick auf die anderen Anfangsformationen. Bei den Dortmundern setzt Interimscoach Tullberg im Vergleich zum Bremen-Spiel auf Sabitzer statt Groß, außerdem vertritt Beier den verletzten Nmecha. In Stuttgart muss wie erwartet Bredlow für den erkälteten Nübel in den Kasten, während Xabi Alonso bei seinen Leverkusenern Kovar, Frimpong, Palacios, Grimaldo und Tella in die Startelf beordert.

20.25 Uhr: Feuer-Schreck vor dem Duell zwischen Manchester City und Brügge

Das geht ja gut los für Manchester City! Kurz vor dem Anpfiff sorgt ein Brand vor dem Etihad für Aufregung. Alle Infos findet Ihr unter: "Meterhohe Flammen! Feuer-Schreck vor Champions-League-Spiel".

Die Feuerwehr musste vor dem CL-Duell gegen Brügge am Etihad ran. © Martin Rickett/PA Wire/dpa

20.20 Uhr: Überraschung in der Bayern-Startelf!

Vincent Kompany wechselt im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Freiburg insgesamt fünfmal - und überrascht vor allem mit einem Stürmer! Der zuletzt wechselwillige Mathys Tel beginnt im Angriff, außerdem rücken Boey, Stanisic, Olise und Müller rein. Jamal Musiala muss dafür zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Mathys Tel (2.v.r.) darf gegen Bratislava von Beginn an ran. © David Inderlied/dpa

18.55 Uhr: BVB klärt Trainer-Frage vor CL-Duell

Kurz vor dem letzten Spieltag der Champions-League-Vorrunde hat Borussia Dortmund seinem Interimstrainer Mike Tullberg das Vertrauen für eine weitere Partie ausgesprochen. Der eigentliche U19-Coach wird nach der Begegnung mit Donezk auch noch beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) auf der Bank sitzen. Das bestätigte der Klub auf SID-Anfrage. Bei seinem Debüt als Chefcoach holte der Däne in Unterzahl ein 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen, anschließend erklärte Lars Ricken bereits, dass Tullberg auch heute in der Königsklasse noch im Amt sein werde.

BVB-Interimscoach Mike Tullberg (r.) sitzt heute das zweite Mal als Chefcoach auf der Bank. Ein drittes Match wird definitiv noch folgen. © INA FASSBENDER / AFP

18.01 Uhr: Torwart-Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart!

VfB-Keeper Alexander Nübel wird das wichtige Spiel heute Abend gegen PSG wohl verpassen. Wie Sky Sport berichtet, ist der DFB-Torwart noch zu stark erkältet und damit nicht bereit, die endgültige Entscheidung sei am späten Nachmittag gefallen. Für den 28-Jährigen wird demnach Ersatzmann Fabian Bredlow zwischen den Pfosten stehen.

Alexander Nübel (l.) fällt für das CL-Spiel gegen PSG aus. Fabian Bredlow soll ihn vertreten. © Jan Woitas/dpa

17.52 Uhr: RB Leipzig ist bereits ausgeschieden

Für RB Leipzig geht es ab 21 Uhr nur noch darum, sich vernünftig aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Die Messestädter konnten am vorletzten Spieltag zwar endlich den ersten Sieg sowie die ersten CL-Punkte nach sechs Pleiten am Stück einfahren, doch mit drei Zählern und dem 30. Tabellenplatz endet das Königsklassen-Abenteuer definitiv mit dem Duell bei Sturm Graz.