Das nächste Klopp-Wunder bleibt aus! Benzema besiegelt Liverpool-Ausscheiden

Karim Benzema (l.) erzielte den goldenen Treffer des Tages im Santiago Bernabéu. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Das Visier war bei beiden Teams mal wieder sofort offen, es ging vom Anpfiff weg in hohem Tempo auf und ab.

Im Laufe der ersten 25 Minuten erspielten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht - und zahlreiche Chancen - allerdings strahlte auch die "Reds"-Offensive stets große Gefahr bei ihren Vorstößen aus.

Den Königlichen stand die im Drei-Tore-Polster begründete Leichtigkeit jedoch ins Gesicht geschrieben, auf der anderen Seite investierte die Klopp-Truppe viel Aufwand, agierte im letzten Drittel aber oftmals nicht konsequent genug.

Das blieb auch bis zum Pausenpfiff so. Zwar nahmen die Gäste aus England das Heft mit zunehmender Spielzeit energischer in die Hand, den Gang in die Kabine des Santiago Bernabéu mussten sie aber ohne den so wichtigen wie hoffnungsstiftenden Anschlusstreffer antreten.

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Real dann auch den letzten Liverpooler Silberstreifen am Horizont beseitigen können, doch Fede Valverde scheiterte völlig freistehend an LFC-Keeper Alisson (53. Minute).