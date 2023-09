Amateurhaft in die Königsklasse: Van-Bommel-Klub unterläuft peinlicher Personal-Patzer!

Der ehemalige Bayern-Star Mark van Bommel (46) übernahm Royal Antwerpen im Sommer 2022, rund neun Monate nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg. © TOM GOYVAERTS / BELGA / AFP

Der 24-jährige Nationalkicker der USA ging als Stammkraft in die abgelaufene Spielzeit, musste aber bereits die komplette Rückrunde wegen eines Schienbeinbruchs pausieren. In der Qualifikation für den Europapokal gegen AEK Athen wirkte er in beiden Partien mit.

Sonst steht mit Neuzugang Owen Wijndal (23) nur noch ein weiterer Linksverteidiger im Kader der Belgier, allerdings erholt sich der Abwehrmann im Moment ebenso von einer Blessur. Ob er rechtzeitig zum CL-Auftakt am kommenden Dienstag (21 Uhr) beim FC Barcelona fit wird, bleibt abzuwarten.



Der frühere Bundesliga-Star van Bommel hatte Antwerpen in der vergangenen Saison erstmals seit 1957 wieder zum Meistertitel und damit auch zum ersten Mal überhaupt in die Königsklasse geführt. Zudem sicherte sich "The Great Old" - der 1880 gegründete Klub ist der älteste Profiverein Belgiens - den Pokal.

Neben den Katalanen werden noch Shakhtar Dontesk und der FC Porto in der Vorrunde der Champions League an der Schelde gastieren.