"Wir kamen in Schlaghosen und machten Stadion-Fotos": So erlebte Kramer erste Champions-League-Reise

Mönchengladbach - Als Borussia Mönchengladbach in der Saison 2016/17 in der Champions League zu Manchester City reiste, war es für Weltmeister Christoph Kramer (32) das erste Spiel für die Fohlen in der Königsklasse. Höchst anekdotisch blickt der auch heutige Gladbach-Profi auf jene Reise zurück.