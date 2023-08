Fußball-Märchen geht weiter: Färinger kegeln nächsten Klub aus der Königsklasse!

Klaksvík (Färöer) - Sie dürfen weiter von der Königsklasse träumen! Der kleine Fußballklub von den Färöer-Inseln, KÍ Klaksvík, steht in der dritten Runde der Champions-League -Qualifikation. Und hat damit schon Historisches erreicht.

Während Vegard Forren (Nr. 4, linkes Bild) nach seinem goldenen Treffer im Elfmeterschießen zum Jubellauf ansetzt, ballt Keeper Jonathan Johansson (31, rechtes Bild) nach dem letzten gehaltenen Elfmeter die Fäuste. © Bildmontage: Adam Ihse/TT News Agency via AP /dpa

Da wird jedem Fußball-Romantiker warm ums Herz! Wer die beherzten Jubelbilder des KÍ Klaksvík sieht, musste sich einfach mit dem Underdog freuen. Denn dieser hatte am Mittwochabend erneut Fußballgeschichte für die Färöer-Inseln geschrieben.

Als vor 6.500 Zuschauern in der Bravida Arena im schwedischen Göteborg Vegard Forren (35) den letzten Versuch im Elfmeterschießen verwandelte, war es perfekt: Der KÍ Klaksvík zieht in die dritte Qualifikationsrunde für die Königsklasse ein.

Und noch viel besser - die Färinger treten auf jeden Fall diese Saison in der Gruppenphase der UEFA Conference League an. Diese ist durch den Einzug in die dritte Runde sicher.

Es ist die Fortsetzung einer Bilderbuch-Geschichte, die der hochkommerzialisierte Fußball in der heutigen Zeit immer seltener schreibt. Vor zwei Wochen warfen die Fußballer aus dem 4.500-Seelen-Fischerdorf den großen ungarischen Verein Ferencváros Budapest aus dem Wettbewerb.

Jetzt der nächste Streich: Auch der schwedische Vizemeister BK Häcken musste nach einem 3:4 im Elfmeterschießen (0:0, 3:3) dran glauben. Denn Klaksvík-Keeper Jonathan Johansson (31) hielt den letzten Elfer der Schweden.