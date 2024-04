Deutschlands Europa-Höhenflug: Fünfter CL-Platz so gut wie im Sack!

Deutschland - Die deutschen Fans dürfen sich in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich über reichlich Spitzenfußball in der Königsklasse freuen! Der fünfte Startplatz für die Champions League ist der hiesigen Bundesliga nach dem Europapokal-Höhenflug der vergangenen Tage eigentlich kaum noch zu nehmen. Und sogar der Sechstplatzierte kann noch hoffen.

Der FC Bayern hat gegen die Gunners wichtige Punkte im UEFA-Kräftemessen mit England geholt. © Tom Weller/dpa

Deutschland liegt aktuell mit 17,64 Punkten auf dem zweiten Rang der diesjährigen UEFA-Wertung hinter Italien (18,43) und vor England (16,88) auf Platz drei. Spanien ist mit 15,31 Zählern Vierter.

Die besten beiden Verbände erhalten zur Spielzeit 2024/25 einen weiteren CL-Qualifikationsplatz, da der Wettbewerb erstmals mit 36 statt 32 Mannschaften ausgetragen wird.

Während Italien wohl schon uneinholbar vorn liegt, spielten die Ergebnisse der jüngst ausgetragenen oder noch laufenden Runden allesamt der Bundesliga im Fernduell mit der Premier League in die Karten.

Zeitgleich zum turbulenten BVB-Weiterkommen gegen Atlético Madrid kegelte Real am Dienstagabend nämlich den Titelverteidiger Manchester City raus.

Am gestrigen Mittwoch zog der FC Bayern gegen den FC Arsenal darüber hinaus ins Halbfinale ein. In der Königsklasse gibt es also keine Punkte mehr für den englischen Verband zu holen, sonst ist nur noch PSG aus der französischen Ligue 1 dabei.

Lediglich in der Europa League und Conference League kann die Aufholjagd vorangetrieben werden, allerdings warten dort dicke Brocken auf die Insel-Klubs.