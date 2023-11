Demütigend! So haben die Mailänder Fans den PSG-Keeper entehrt

Das Spiel selbst war für Donnarumma eine harte Probe. PSG ging durch den Ex-Inter-Verteidiger Martin Skriniar (28) bereits nach neun Minuten in Führung. Der Ausgleich durch Rafael Leão (24) fiel drei Minuten später. Den Siegtreffer für AC Mailand erzielte Routinier Olivier Giroud (37) kurz nach der Pause.

In Gruppe F ist die Spannung nun größer als in jeder anderen. Der BVB führt mit sieben Punkten die Tabelle an, gefolgt von PSG mit sechs Punkten. Milan und Newcastle liegen mit fünf beziehungsweise vier Punkten und noch zwei ausstehenden Spielen in Schlagdistanz.