Eilantrag bei UEFA: Darum schließt Real Madrid gegen City das Stadiondach!

Madrid - In der Königsklasse lassen selbst die Königlichen nichts unversucht: Pünktlich zum Viertelfinale am Dienstagabend (21 Uhr, DAZN ) zieht Real Madrid alle Register - und schließt das neue Dach seines Stadions.

Real Madrid setzt wie schon im CL-Achtelfinale gegen RB Leipzig auf ein geschlossenes Dach. © Jan Woitas/dpa

Ob diese Maßnahme die Siegchancen erhöht?

Real Madrid hat vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League von der UEFA grünes Licht bezüglich einer wichtigen Stadionfrage bekommen.

Die Königlichen wollen unbedingt heute Abend das heiße Duell gegen Pep Guardiolas (53) Citizens mit geschlossenem Stadiondach spielen.

Der banale Grund: Lautstärke und Atmosphäre sollen so im Estadio Santiago Bernabéu erhöht werden. Angesichts des Heimvorteils vor gut 70.000 heißblütigen Real-Anhängern nachvollziehbar.

Bei der Entscheidung schwingt auch die Erinnerung an das 1:1 gegen City aus dem CL-Halbfinale der Vorsaison mit. Real konnte sich in jener Heimpartie keine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten, unterlag letztlich mit 0:4 in Manchester und schied aus.

Interessant: Die ganze Dach-Nummer ist kein Wunschkonzert, musste in Absprache mit dem Schiri getroffen werden.

Die Stadionoberdecke muss über die gesamte Spieldauer geschlossen bleiben, damit von Anfang bis Ende gleiche Bedingungen herrschen.