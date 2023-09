Er wollte mit seinem Sohn zum Königsklassen-Kracher: Fan in Mailand niedergestochen!

Die Anhänger von Newcastle fiebern dem ersten CL-Auftritt ihrer Truppe seit zwei Dekaden entgegen. © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Über 20 Jahre mussten die Anhänger der "Magpies" auf CL-Fußball warten, am heutigen Dienstagabend (18.45 Uhr) schnuppert der Traditionsklub aus der englischen Premier League endlich wieder Königsklassen-Luft.

Für einen Auswärtsfahrer endete die Reise nach Italien allerdings schon vor dem Erklingen der ikonischen Hymne mit einer schrecklichen Gewalttat.

Wie Sky Sport News berichtete, wollte NUFC-Fan Eddie McKay (58) die Partie im altehrwürdigen San Siro mit seinem Sohn und einem Freund besuchen, doch in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde er demnach gegen Mitternacht im Stadtzentrum der Modemetropole von sieben bis acht vermummten Personen angegriffen.

Der 58-Jährige habe die Flucht ergriffen, sei dabei aber gestürzt. In der Folge soll die Gruppe mit noch nicht identifizierten Waffen auf ihn losgegangen sein. Er habe Stichwunden am Rücken und an den Armen erlitten, befinde sich jedoch in einem stabilen Zustand.

Die Polizei bestätigte den Vorfall und traf nach eigenen Angaben zeitnah am Ort des Geschehens ein. Demzufolge wurde McKay umgehend von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.