Fan-Schlägerei vor Champions-League-Duell! Gruppen prügeln im Stadtzentrum aufeinander ein

Belgrad (Serbien) - Vor rund zwei Monaten hatten Stuttgart-Anhänger beim Champions-League-Auswärtsspiel ihrer Mannschaft in Belgrad unliebsame Bekanntschaft mit Fans von Roter Stern gemacht. Nun traf es auch reisefreudige Gäste aus den Niederlanden, deren Klub PSV Eindhoven sich am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) in der serbischen Hauptstadt behaupten muss.