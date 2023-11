Schnipp, schnapp! Ex-Profi haut TV-Kollegen mit intimer Beichte vom Hocker

London - Zu viel Information? Der frühere US-Nationalstürmer Clint Dempsey (40) hat bei der Champions-League-Übertragung des TV-Senders CBS Sports ohne große Vorankündigung intime Einblicke in sein Privatleben gewährt und seine Kollegen damit offenbar kalt erwischt.

Im vergangenen Jahr wurde Clint Dempsey (40) in die Hall of Fame der US-Liga MLS aufgenommen. © TIM HEITMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die CL-Show der amerikanischen Sendeanstalt um Moderatorin Kate Abdo (42) ist längst auch in Europa für ihre lockere Atmosphäre und witzigen Wortwechsel bekannt, doch am Dienstagabend geriet selbst die sonst so schlagfertige Journalistin kurz ins Stottern.

Mit von der Partie waren wie so oft die beiden Stamm-Experten Jamie Carragher (45) und Micah Richards (35), außerdem gesellte sich der langjährige Premier-League-Angreifer Dempsey in die Runde.

Und dem brannte auch gleich eine wichtige Neuigkeit auf der Zunge. Auf die Einstiegsfrage von Abdo, was der denn seit seinem letzten Besuch so getrieben habe, antwortete der Ex-Knipser unverblümt: "Nun, ich habe den Schnitt erhalten, seit ich das letzte Mal da war - keine Kinder mehr", so der 40-Jährige.

Begleitet wurde das unverhoffte Vasektomie-Geständnis vom lauten Gelächter des früheren Liverpool-Verteidigers, der anschließend direkt nachbohrte: "Wie war es?"

"Um ehrlich zu sein, es war gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte", entgegnete der 141-fache US-Nationalspieler.