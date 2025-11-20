TV-Hammer: Champions League bald auf komplett neuem Sender!

Nyon (Schweiz) - Das ist ein Ding! Die UEFA hat die TV-Rechte für die Champions League von der Saison 2027/28 bis 2030/31 vergeben - und die Fans müssen sich auf zahlreiche Neuerungen einstellen, die sicher nicht jeden glücklich machen werden.

Die Champions League wird ab 2027 bei einem komplett neuen Sender laufen. © Tom Weller/dpa

Wie Bild berichtet, wird die Königsklasse in Zukunft überwiegend von einem Sender übertragen, den in Deutschland bisher kaum jemand auf dem Schirm hat - US-Anbieter Paramount+!

Den Informationen der Zeitung zufolge sicherte sich Paramount+ alle Spiele am Dienstag inklusive des Topspiels und alle Partien am Mittwoch außer eine.

Dieses Topspiel am Mittwoch überträgt zukünftig Amazon, das damit über die gleiche Anzahl an Spielen wie aktuell verfügt und lediglich den Sendetag wechselt.

Heißt: DAZN, das bisher fast alle Champions-League-Spiele übertragen hat, geht für die Königsklasse leer aus, überträgt ab 2027 aber zumindest Europa League und Conference League. Sky und RTL, die sich ebenfalls um die Rechte bemüht haben sollen, blicken komplett in die Röhre!