Wayne Rooney glaubt, dass ManCity Real heute "wegfegt": Toni Kroos kontert cool

Madrid/London - Giganten-Duell! Titelverteidiger Real Madrid empfängt Manchester City in der Königsklasse. Wayne Rooney (37) ist sich sicher, dass der Stadtrivale seines ehemaligen Vereins Manchester United, die Cityzens, das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid am Dienstagabend dominieren werden. Toni Kroos (33) verweist dagegen auf die Vergangenheit.

Vier seiner fünf Champions-League-Titel gewann Toni Kroos (33) mit Real Madrid. Einen mit Bayern München. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Eine der Erfolgsgaranten für Real Madrid ist der ehemalige Weltmeister und Routinier Toni Kroos (33).

Der bleibt auf der Pressekonferenz gewohnt cool und verweist darauf, dass im letzten Jahr auch alle sicher waren, dass City besser sei.

"Niemand hat erwartet, dass wir die Champions League gewinnen, dass wir das Halbfinale gewinnen. Doch wir haben es geschafft", so der ehemalige deutsche Nationalspieler auf der Spieltagskonferenz am Montagabend.

Der Erfolg gibt den fünfmaligen Champions-League-Siegern recht.

Zwar liegen die erfolgsverwöhnten Madrilenen in der spanischen "La Liga" in dieser Saison deutlich hinter Erzrivale FC Barcelona, aber es wäre nicht das erste Mal, dass die Königlichen in Europa ganz oben stehen, ohne es in Spanien zu tun.

Im Jahr 2018 gewann die Mannschaft, damals noch von Zinédine Zidane trainiert, die Champions League, während sie in der spanischen Liga nur den 3. Platz belegten - wie heute Der damalige Meister war der FC Barcelona - auch das scheint sich zu wiederholen.

Toni Kroos kann deshalb mit seinem Team mit breiter Brust in das Spiel gehen, auch weil die Madrilenen frisch gebackener spanischer Pokalsieger sind.