Wo wird FC Bayern München gegen Lazio Rom morgen übertragen?

Das Hinspiel zwischen Lazio Rom und Bayern München entschieden die Italiener für sich. Gelingt dem deutschen Rekordmeister im Rückspiel die Wende? © Sven Hoppe/dpa

Wem gelingt der Einzug ins Champions-League-Viertelfinale?

Die Entscheidung fällt am 5. März 2024. Um 21 Uhr ist Anpfiff in der Allianz Arena in München.

Für Lazio Rom spricht das Ergebnis aus dem Hinspiel. Den Römern gelang ein 1:0 im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister durch ein Elfmetertor des Ex-Bundesliga-Stürmers Ciro Immobile. Dayot Upamecano verursachte den Strafstoß und sah dafür die Rote Karte.

Für den FC Bayern spricht, dass die Münchner in den vergangenen vier Spielzeiten stets mindestens ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen konnten und sie das Rückspiel vor heimischem Publikum bestreiten.