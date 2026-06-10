Amor hat seine Pfeile nach 18 Jahren verschossen: Liebes-Aus bei Mario Basler

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Liebes-Aus nach 18 Jahren: Mario Basler und seine Frau Doris Büld haben sich getrennt.

Von Marcus Scholz

Osnabrück - Basler ballert erstmal alleine! Der frühere Bundesliga-Star Mario Basler (57, u.a. Bayern München, Bremen, Kaiserslautern) und seine langjährige Partnerin Doris Büld (56) haben sich getrennt!

Mario Basler (57) und Doris Büld (56) gehen fortan getrennte Wege. (Archivfoto)
Mario Basler (57) und Doris Büld (56) gehen fortan getrennte Wege. (Archivfoto)  © IMAGO / teutopress

18 Jahre hielt die Beziehung, jetzt ist alles aus. BILD berichtete zuerst. Demnach haben sowohl Büld als auch das Basler-Management die Trennung bestätigt.

Laut Bericht sei das Ende der Beziehung nicht überraschend gekommen. Das Paar habe sich über längere Zeit aus den Augen verloren.

Doris Büld erklärte gegenüber BILD, dass Basler und sie sich über die Jahre "in unterschiedliche Richtungen entwickelt" hätten. Eigene Bedürfnisse, Ziele und Werte seien nicht mehr dieselben wie einst gewesen.

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Irgendwann habe die 56-Jährige eine Entscheidung treffen müssen, die sich mit ihren Vorstellungen vom Leben und ihrer Zukunft vereinbaren ließ. Nach eigenen Angaben sei sie es gewesen, die den Schlussstrich unter die Beziehung setzte.

Mario Basler und Doris Büld waren schon einmal getrennt

Im Finale der Champions League 1999 brachte Mario Basler Bayern München mit einem Freistoß in Führung. Am Ende mussten sich die Bayern Manchester United mit 1:2 geschlagen geben.
Im Finale der Champions League 1999 brachte Mario Basler Bayern München mit einem Freistoß in Führung. Am Ende mussten sich die Bayern Manchester United mit 1:2 geschlagen geben.  © PATRICK HERTZOG / AFP

Trotz der anscheinend erloschenen Liebe hat das Paar noch mindestens eine Gemeinsamkeit - Basler und Büld wohnen (vorerst) weiter zusammen. Die 56-Jährige sagte zu BILD, aktuell an einer Lösung für die Wohnsituation zu arbeiten.

Dass sich das Paar aus den Augen verloren hat, ist derweil nicht das erste Mal. Schon von 2014 bis 2017 lebten der ehemalige deutsche Nationalspieler (30 Länderspiele, 2 Tore) und die Erzieherin getrennt, rauften sich danach aber wieder zusammen und verliehen ihrer erloschenen Liebe neues Feuer.

Das führte beide 2022 sogar bis ins "Sommerhaus der Stars".

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Ganz Basler nahm "Super-Mario" dort kein Blatt vor den Mund und gab einen schlüpfrigen Einblick in die damals offensichtlich noch intakte Beziehung: "Ich hab die Doris mal massiert, auf dem Tisch. Und dann musste ich drauf, weil ich geil geworden bin", schwelgte der Ex-Kicker in Erinnerungen.

Titelfoto: Montage: IMAGO / teutopress, PATRICK HERTZOG / AFP

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