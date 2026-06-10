Fußballprofi erforscht Sexismus im Sport und warnt: "Frauen werden als nicht kompetent genug abgestempelt"

Köln - Mit Fortuna Köln ist Robin Afamefuna (29) zuletzt in die 3. Liga aufgestiegen. Für Aufsehen sorgt der Linksverteidiger aber auch abseits des Rasens: Als Doktorand in Soziologie erforscht Afamefuna Sexismus und geschlechtsspezifische Machtverhältnisse im Fußball – und kommt zu erschreckenden Ergebnissen.

Neben seiner sportlichen Karriere als Linksverteidiger bei Fortuna Köln ist Robin Afamefuna Kulturanthropologe mit einem Masterabschluss in Transkulturellen Studien von der Universität Bonn. Aktuell promoviert er an der Ruhr-Universität Bochum in Soziologie. © IMAGO/Funke Foto Services

Nach wie vor würden in der Gesellschaft und im Fußball patriarchale Machtstrukturen existieren, betont der 29-Jährige im Interview mit der FAZ und stellt klar: "In der Öffentlichkeit und auch in den Strukturen selber werden Frauen weiterhin als nicht kompetent genug abgestempelt und müssen oft ein Vielfaches für Dinge arbeiten, die ein Mann einfach so bekommt."

Ein Beispiel dafür sei etwa Marie-Louise Eta (34), die in der abgelaufenen Saison für Union Berlin als erste Trainerin in der Fußball-Bundesliga an der Seitenlinie stand. "Das war einerseits ein Durchbruch, andererseits sind viele unerfreuliche Dinge passiert", meint Afamefuna.

So habe die 34-Jährige selbst etwa mehrfach betont, sie wolle nicht, dass das Thema "Erste Bundesligatrainerin" in den Medien derart ausführlich behandelt werde. "Und trotzdem wurden jede Niederlage und dann auch ihr Erfolg in der Öffentlichkeit anders behandelt, als wenn die gleichen Ereignisse bei einem männlichen Trainer passiert wären", erklärt der Linksverteidiger, der an der Ruhr-Universität in Bochum promoviert.

Hinzu kämen jede Menge Hass und sogar Morddrohungen, mit denen sich Eta hätte auseinandersetzen müssen. Einer der negativen Höhepunkte sei dabei ein scherzhaft gemeinter Post von RB Leipzig über die Übungsleiterin gewesen, in dem suggeriert wurde, dass sie ihren Kollegen Marco Rose (49) attraktiv fände.

"Dort wurde ganz klar Sexismus reproduziert […]. Die Kombination aus Text und Bild erweckte den Eindruck, dass Eta nicht in erster Linie als Trainerin bei der Arbeit zu sehen ist, sondern als Frau, die sich für Männer interessiert und nur nebenbei Trainerin ist", stellt Afamefuna klar.