10.06.2026 15:50 Für seine Tochter: Dieser Trainer kämpft für mehr Inklusion im Fußball

Seit April dieses Jahres trainiert Andreas "Andi" Hinrichs die erste Inklusionsmannschaft des SV Brake. Für ihn weit mehr als nur ein neues Sportangebot.

Von Madita Eggers

Hamburg/Brake - Seit April dieses Jahres trainiert Andreas "Andi" Hinrichs die erste Inklusionsmannschaft des SV Brake. Für den ehrenamtlichen Fußballtrainer ist das weit mehr als nur ein neues Sportangebot. "Das ist ein ganz wichtiges Signal", betont Hinrichs im TAG24-Gespräch. Gemeinsam mit dem Verein möchte er Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe ermöglichen und den Inklusionssport in der Region nachhaltig stärken.

Die erste Inklusionsmannschaft des SV Brake und im ganzen Landkreis Wesermarsch. Ganz rechts: Trainer Andreas "Andi" Hinrichs. Sein Ziel ist klar: "Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Vereine solche Mannschaften gründen." © SV Brake Der gebürtige Norddeutsche beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema. Vor sechs Jahren gründete er das "Projekt Handicap 2020", damals noch als Assistenztrainer einer Inklusionsmannschaft beim VfL Edewecht. Nach einer Zwischenstation beim VfL Oldenburg führte ihn sein Weg schließlich nach Brake. Der Kontakt kam über Brakes Bürgermeister Michael Kurz (63, SPD) zustande. "Im Februar habe ich mit dem Verein gesprochen, im März waren wir uns einig und im April sind wir gestartet", berichtet Hinrichs. Fußball Witwe von Alex Manninger (†48) teilt bewegende Geburtstags-Botschaft: "Spüre eine große Traurigkeit" "Wir waren sofort offen für das Thema", sagte auch Vereinsvorsitzender Tobias Mentz bei der Vorstellung des Projekts im April. "Inklusion ist ein Bereich, den wir im Verein bislang nicht abbilden konnten. Umso mehr freuen wir uns, dieses Angebot nun für Brake und die gesamte Region schaffen zu können." Die Resonanz übertreffe bislang alle Erwartungen, so Hinrichs. Trainiert wird jeden Montag von 16.30 bis 18 Uhr. Mittlerweile gehören bereits 22 Spielerinnen und Spieler zur Mannschaft, Anfang April waren es noch fünf. Die Altersspanne reicht von elf bis 99 Jahren. Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen Einrichtungen, darunter auch die Lebenshilfe und der DRK-Kreisverband Wesermarsch.

Andi Hinrichs: "Ich mache das für Menschen, die schlichtweg keine Lobby haben"

Ein Familienprojekt für die Inklusion: Andi Hinrichs mit Tochter Svenja (l.) und Ehefrau Heike während eines Besuchs in der TAG24-Redaktion in Hamburg im Sommer 2023. © Madita Eggers/TAG24 "Mir ist wichtig, Menschen mit Behinderung stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Sie haben es verdient, gesehen zu werden – auch im Sport. Ich mache das für Menschen, die schlichtweg keine Lobby haben", betont Hinrichs. Eine besondere Rolle hinter seiner Motivation spielt seine Tochter Svenja. Die 28-Jährige wurde mit einer geistigen Behinderung geboren und spielt seit fast zwei Jahrzehnten Fußball. Aktuell ist sie in der "Bunten Liga" von Werder Bremen aktiv – "Die uns auch tatkräftig unterstützen" – und gehört seit April auch wieder zur Mannschaft ihres Vaters in Brake. Fußball Bald ein neues Sommermärchen in Deutschland? DFB plant wohl WM-Bewerbung! "Eigentlich ist es wieder ein Familienprojekt geworden", sagt Hinrichs, denn auch seine Frau Heike ist diesmal fest im Trainerstab aktiv. Besonders bewegend seien die individuellen Geschichten innerhalb der Mannschaft. So habe ein Spieler mit Down-Syndrom zuvor nie Fußball gespielt: "Er hat seine Ängste überwunden und macht inzwischen mit. Es gibt Tage, an denen es besser läuft, und Tage, an denen es schwieriger ist. Aber er gehört zu uns und ist immer willkommen. Insgesamt ist in kurzer Zeit ein sehr starker Zusammenhalt entstanden." Nach Ansicht von Hinrichs weckt Fußball zusätzlich den Ehrgeiz von Menschen mit Behinderung und motiviert sie, persönliche Ziele zu erreichen. Das habe er bereits früh durch seine Tochter erkannt.

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